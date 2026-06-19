Escocia 0-1 Marruecos en vivo por el Mundial 2026: Ismael Saibari puso en ventaja a los africanos
El delantero de 25 años, que venía de anotarle a Brasil en el debut, capitalizó la primera ofensiva y colocó la pelota en el ángulo para poner la diferencia.
Escocia se enfrenta ante Marruecos por la primera fecha del grupo C del Mundial 2026. El encuentro se disputa desde las 19:00 horas en el Estadio Boston ubicado en Foxborough, Massachusetts.
Los escoceses llegan como líderes de su llave dado que vienen de estrenarse con victoria 1-0 frente a Haití, al tiempo que los marroquíes igualaron 1-1 ante la Canarinha de Carlo Ancelotti.
Escocia, que viene de obtener su primera victoria en un Mundial luego de 36 años, formará de esta manera: Gunn; Tierney, Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; Christie, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams.
Los Leones del Atlas también tienen su oncena confirmada para este compromiso y jugarán de esta manera: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.
Mirá el gol de Ismael Saibari para el 1-0 de Marruecos ante Escocia
En el primer ataque del partido, Ismael Saibari, quien venía de anotar ante Brasil, definió con potencia y la colgó del ángulo para colocar la ventaja de los africanos.
UN MINUTO Y GOL DE MARRUECOS— DSPORTS (@DSports) June 19, 2026
Solo bastaron 73 segundos para que Ismael Saibari abriera el marcador ante Escocia en Boston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wR3VFhRrAu
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