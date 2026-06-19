Escocia 0-1 Marruecos en vivo por el Mundial 2026: Ismael Saibari puso en ventaja a los africanos

Escocia se enfrenta ante Marruecos por la primera fecha del grupo C del Mundial 2026. El encuentro se disputa desde las 19:00 horas en el Estadio Boston ubicado en Foxborough, Massachusetts.

Los escoceses llegan como líderes de su llave dado que vienen de estrenarse con victoria 1-0 frente a Haití, al tiempo que los marroquíes igualaron 1-1 ante la Canarinha de Carlo Ancelotti.

Escocia, que viene de obtener su primera victoria en un Mundial luego de 36 años, formará de esta manera: Gunn; Tierney, Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; Christie, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams.

Los Leones del Atlas también tienen su oncena confirmada para este compromiso y jugarán de esta manera: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

Mirá el gol de Ismael Saibari para el 1-0 de Marruecos ante Escocia

En el primer ataque del partido, Ismael Saibari, quien venía de anotar ante Brasil, definió con potencia y la colgó del ángulo para colocar la ventaja de los africanos.