Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 20 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

Tres partidos de sábado, y uno en la madrugada del domingo, le darán continuidad a la segunda fecha de la Copa del Mundo donde en esta ocasión le toca jugar al Grupo E y Grupo F con partidos muy interesantes y donde habrá presencia sudamericana.

La actividad comenzará a las 14:00 con un duelo europeo que se las trae porque se miden Países Bajos y Suecia. Los neerlandeses vienen de igualar con Japón, mientras que los suecos golearon a Túnez y saben que sumar frente a los de Ronald Koeman puede ser clave para pensar en la clasificación.

A segunda hora (17:00) será el turno de un partido muy interesante y que tiene cara a cara a los dos equipos que ganaron en la primera fecha del Grupo E porque se enfrentan Alemania y Costa de Marfil donde los teutones no tendrán un partido tan accesible como el primero y los marfileños buscarán sumar para ilusionarse con llegar lejos.

A las 21:00 finalizará la segunda fecha del Grupo E y lo hará con participación sudamericana porque será el turno de que juegue Ecuador ante Curazao. La Tri, que perdió en su primer encuentro, se mide ante el que se presenta como el rival más débil del grupo y está obligado a ganar.

El cierre de la jornada será ya entrada la madrugada del domingo porque a las 01:00 (hora de Uruguay) se medirán Túnez y Japón. Los tunecinos tendrá la particularidad del debut de su entrenador Hervé Renard, mientras que los nipones intentarán aprovechar el empate que rescataron ante Países Bajos en la primera fecha.

Países Bajos vs. Suecia:

Países Bajos. Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Wout Weghorst, Crysencio Summerville. D.T. Ronald Koeman.

Suecia. Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Alexander Bernhardsson; Benjamin Nygren; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. D.T. Graham Potter.

Árbitro. Michael Oliver (ING).

Asistentes. Stuart Burt y James Mainwaring (ING).

VAR. Abongile Tom (RSA).

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Virgil Van Dijk y el festejo por su gol en el partido entre Países Bajos y Japón en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Alemania vs. Costa de Marfil:

Alemania. Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. D.T. Julian Nagelsmann.

Costa de Marfil. Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomandé, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré; Nicolas Pépé, Elye Wahi. D.T. Emerse Faé.

Árbitro. Juan Gabriel Benítez (PAR).

Asistentes. Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar (PAR).

VAR. Antonio Garcia (URU).

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Felix Nmecha festejando gol de la selección de Alemania frente a Curazao. Foto: Lars Baron/AFP

Ecuador vs. Curazao:

Ecuador. Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo (Alan Franco), Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata. D.T. Sebastián Beccacece.

Curazao. Eloy Room; Shurandy Sambo, Roshon van Eijma, Armando Obispo, Sherel Floranus; Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Juninho Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer y Kenji Gorré. D.T. Dick Advocaat.

Árbitro. Ning Ma (CHI).

Asistentes. Fei Zhou (CHU) y Saoud Almaqaleh (QAT).

VAR. Kawana-Waugh (AUS).

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Pausa de hidratación durante el partido entre Ecuador y Costa de Marfil. Foto: Kevin C. Cox/AFP

Túnez vs. Japón:

Túnez. Abdelmouhib Chamakh; Mortadha Ben Ouanes, Omar Rekik, Montassar Talbi, Rayan Elloumi; Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Mohamed Mahmoud, Sebastian Tounekti; Ismaël Gharbi, Firas Chaouat. D.T. Hervé Renard.

Japón. Zion Suzuki; Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe; Wataru Endo, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Ao Tanaka; Yuito Suzuki, Takefusa Kubo, Koki Ogawa. D.T. Hajime Moriyasu.

Árbitro. Istvan Kovacs (ROU).

Asistentes. Mihai Marica y Ferencz Tunyogi (ROU).

VAR. Juan Gabriel Calderón Pérez (CRI).

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