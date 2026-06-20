Brasil vs. Haití en vivo por el Mundial 2026: la Canarinha va por su primera victoria en el certamen

Brasil se mide ante Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Estados Unidos. La Canarinha busca sumar su primera victoria en la cita mundialista que organiza la FIFA a nivel de selecciones.

Haití, por su parte, disputa su segunda participación en una Copa del Mundo —la primera había sido en 1974 donde perdió los tres partidos de la fase de grupos— y saldrá con el afán de dar la gran sorpresa del torneo de poder sumar algo ante el cinco veces campeón del mundo.

Brasil vs. Haití

Hora: 21:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Alejandro Hernández (ESP).

Asistentes: José Enrique Naranjo y Diego Sánchez (ESP).

Cuatro: Sandro Schaerer (SUI).

Quinto: Stephane De Almeida (SUIZ).

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP) y Willy Delajod (FRA).

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Junior; Matheus Cunha. DT: Carlos Ancelotti.

Haití: Jonhy Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean Duverne, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.