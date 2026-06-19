Uruguay vs. Cabo Verde: qué puede pasar, según cuatro referentes del periodismo deportivo

Luego de su estreno mundialista, Uruguay se prepara para afrontar un nuevo compromiso que puede resultar determinante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Con la expectativa en aumento y la atención puesta en lo que pueda ocurrir en este segundo encuentro que se disputará el domingo, la selección dirigida por Marcelo Bielsa vuelve a concentrar la ilusión de los uruguayos. En ese contexto, Sábado Show consultó a los periodistas Alberto Kesman, Eduardo Rivas, Diego Jokas y Damián Herrera para conocer sus expectativas sobre el partido y el panorama que vislumbran para la Celeste en esta presentación contra Cabo Verde en la Copa de Mundo.

Alberto Kesman - periodista

Alberto Kesman en Canal 12. Foto: Ignacio Sánchez.

El equipo debe encontrar sus raíces de carácter e idiosincrasia uruguaya como lo hizo en el segundo tiempo contra Arabia. El partido pasado dejó claro que la selección podía y cuando cambió la cabeza y las ganas pudo imponerse. Uruguay, ganando, perdiendo, o empatando, no puede ni debe estar ajeno a la característica que lo llevó a ser respetado y esa es el temperamento. El uruguayo no puede ser pálido para jugar porque en su carácter están las condiciones que el mundo del fútbol siempre le valoró.

Eduardo Rivas - periodista

Conferencia por presentacio del libro La Memoria de Schiaffino de Eduardo Rivas, en el Museo del Futbol en Montevideo, ND 20240724, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Espero que Uruguay pueda profundizar en la mejora que se vio en el segundo tiempo del partido contra Arabia. El primer tiempo fue muy discreto, lento y con una imprecisión muy llamativa en los pases. El equipo no arrancó bien. Para el segundo tiempo, los cambios fueron oportunos y le permitieron otra compañía a Araújo. Además, cuando Valverde volvió al medio creció en su participación. Uruguay deberá plasmar en la cancha lo que hizo en ese segundo tiempo pero ahora frente a Cabo Verde, que se va a cerrar muchísimo. De la Cruz debería tener minutos de mayor posibilidades. Si Uruguay tiene que buscar por adentro, él sería una pieza clave.

Diego Jokas - periodista

Diego Jokas, periodista deportivo, locutor y presentador de radio y televisión uruguayo, en las oficinas de Radio Sarandí, en Montevideo, ND 20240129, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Si vemos la versión del segundo tiempo ante Arabia Saudita tenemos buenas posibilidades de ganarle a Cabo Verde. Ellos llegan sin presión y con mucha confianza tras el empate con España. Los cambios que va a hacer Bielsa ojalá potencien al equipo y logremos entrarle a una defensa que se cierra muy bien.

Damián Herrera - periodista

Damián Herrera. Foto: archivo El País

Espero una versión parecida a lo que fue el segundo tiempo del primer partido. Es una buena versión para enfrentar a Cabo Verde, que se va a plantar de un modo similar tácticamente a lo que hizo Arabia Saudita. Y es también una de las mejores versiones del ciclo de Bielsa. Está a la altura de los partidos contra Perú, Argentina y Brasil en las eliminatorias. Yo nunca había visto a una selección uruguaya dominando tanto a otra en un Mundial como hizo con Arabia en el segundo tiempo. Espero eso frente a Cabo Verde. La diferencia es que estos jugadores son más fuertes físicamente, pero imagino a Uruguay atacando y yendo al frente a buscar el partido.