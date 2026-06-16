El descargo de Luana Persíncula tras los rumores de que cantaría en el partido de Uruguay en el Mundial

La cantante Luana Persíncula lanzó un contundente descargo en sus redes sociales luego del partido de la selección uruguaya contra Arabia Saudita, en el que cortó de raíz la polémica por una supuesta participación musical que tendría en el encuentro. Tras el partido, y una vez que quedó en evidencia que no formó parte de la ceremonia, la artista desmintió de forma categórica las versiones que habían corrido durante el día: "Gente querida, no sé de dónde sacaron que cantaba el himno, nunca fue verdad. Solo vine apoyar a nuestra selección como cualquier uruguaya/o desea".

El malentendido se había gestado durante la tarde previa, cuando el periodista Nicolás Pérez mencionó en la transmisión de Canal 5 que la cantante sería la encargada de entonar el himno nacional. La información fue reproducida en la plataforma X por su compañero Diego Domínguez, lo que amplió la expectativa sobre el presunto show.

Gente querida, no sé de dónde sacaron que cantaba el himno, nunca fue verdad. Solo vine apoyar a nuestra selección como cualquier uruguaya/o desea.

Para toda/os los que mandaron mensajes de emoción y dando para adelante, gracias de corazón por ese apoyo tan sincero.

Y para la… — LUANA (@PersinculaLuana) June 16, 2026

Sin embargo, la actuación de la uruguaya nunca llegó, lo que desató la decepción de varios hinchas que se habían ilusionado con verla. Figuras como la boxeadora Chris Namús volcaron su sorpresa en las redes cuando se confirmó que Luana no cantaría. "¿Qué pasó? ¿Estaba chequeado esto?", cuestionó Namús al citar el posteo con la información.

Que pasó? Estaba chequeado esto? https://t.co/veZQE8Fx3M — Chris Namús (@ChrisNamus) June 15, 2026

Con las especulaciones ya terminadas por la propia realidad del partido, el mensaje nocturno de la referente de la plena sirvió para aclarar los tantos y responder al hostigamiento que sufrió en redes debido a la falsa expectativa. "Para toda/os los que mandaron mensajes de emoción y dando para adelante, gracias de corazón por ese apoyo tan sincero", expresó con gratitud. Y apuntó contra sus detractores: "Para la gente que tira la mala, antes que todo lo que dicen conocer de mí, soy URUGUAYA".

Para cerrar, Luana reivindicó su orgullo nacional y dejó en claro que cantar el himno es un derecho soberano que la acompaña en cualquier escenario de su vida, más allá de los rumores de turno. "Tendré el honor, el respeto y la responsabilidad de cantar nuestro himno patrio donde tenga que ser; en la escuela de moña, en el liceo jurando la bandera, en el estadio Centenario frente a la selección o en cualquier parte del mundo, porque es mi derecho y mi símbolo", concluyó antes de despedirse con un enérgico "Vamo arriba Uruguay".