Por qué el comentarista Óscar Ruggeri prefiere que Argentina no se cruce con Uruguay en el Mundial

El influencer sanducero Nico Wasiluk y el exfutbolista y comentarista argentino Óscar Ruggeri protagonizaron un encuentro en Miami que dejó una curiosa reflexión sobre un eventual cruce entre Uruguay y Argentina en una Copa del Mundo. Durante una conversación espontánea, Wasiluk le consultó qué pensaría si ambas selecciones se enfrentaran en la máxima cita del fútbol, lo que desató un intercambio que evidenció el respeto entre ambos países pero también la histórica rivalidad en el Río de la Plata.

El ida y vuelta tuvo lugar en From Roots to soul (Desde las raíces hasta el alma), el espacio temático que la Conmebol instaló en Miami para exhibir la historia y la identidad del fútbol sudamericano. Al inicio del recorrido, la muestra dedica un lugar destacado a Uruguay y a los orígenes del fútbol en la región, escenario donde se desarrolló la charla entre ambos.

Wasiluk, quien además de influencer es enólogo, piloto deportivo y emprendedor de Paysandú, aprovechó el encuentro para plantearle a Ruggeri la posibilidad de un enfrentamiento entre las dos selecciones rioplatenses en este Mundial.

"Esperemos en la otra. Nos conocemos bastante. Los dos somos complicados", respondió el exfutbolista argentino, en alusión a las dificultades que supone medirse con un rival de características tan similares. Luego, el influencer quiso saber si el argentino le "tiene fe" a Uruguay, y este respondió: "Les tengo fe, pero si les toca con nosotros lamentablemente voy a hinchar por Argentina a morir". Al compartir el video en sus redes, el uruguayo agregó el texto: "Un Campeón del mundo que sabe que nunca es bueno enfrentarse con los Uruguayos!!! Vamos Arriba Nosotros!!!".

Foto: ESPN

Ruggeri es una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino. Fue campeón del mundo con la selección de su país en México 1986, vistió la camiseta albiceleste durante más de una década y desarrolló una destacada carrera en clubes de Argentina, España e Italia. Tras su retiro de la actividad profesional, se consolidó como comentarista y analista deportivo, convirtiéndose en una de las voces más influyentes y populares de los medios argentinos.