Luana hará el show más grande de su carrera para festejar su cumpleaños: fecha, lugar y cómo comprar entradas

La cantante uruguaya Luana Persíncula anunció que se presentará en el Antel Arena el domingo 18 de octubre, en lo que será el recital más convocante de su recorrido musical. "Te invito a festejar mi cumpleaños", escribió la artista en redes sociales, ya que las fechas coinciden.

Persíncula viene de un periodo intenso y bisagra en su carrera: lanzó Icónica en noviembre de 2025, su álbum debut. El trabajo mezcla distintos géneros como el candombe, el rock y el funk brasileño, e incluso un sample de "El violín de Becho", de Alfredo Zitarrosa. La presentación del proyecto fue el 13 de marzo de este año, en el Montevideo Music Box.

Por otro lado, fue una de las artistas elegidas —junto a Florencia Núñez, Hugo Fattoruso y Rossana Taddei, entre otros— para presentarse en la Asunción Presidencial el 1° de marzo de 2025.

El recinto más convocante de Montevideo en el que realizó un espectáculo propio fue el Teatro de Verano en 2023. Contó con invitados como Julio Cobelli y Alejandro Spuntone. Además, interpretó versiones de canciones de distintos géneros.

La preventa exclusiva para clientes BROU comenzará este miércoles a las 18.00 y se extenderá por 48 horas para luego dar paso a la venta general. Las entradas se podrán comprar en Tickantel.

Luana Persíncula, cantante uruguaya, haciendo ñoquis, su comida favorita. Foto: Natalia Rovira / El País

Luego del anuncio, la artista hizo un posteo en X: "¿Entienden que una vez me cortaron la carrera y ahora voy a cantar en el fucking Arena de mi país?". Esto hace referencia a la prohibición de sus shows por parte de INAU en 2018. El organismo revocó el permiso laboral de Persíncula, por entonces menor de edad, por un supuesto incumplimiento de normas.

"Fue la primera vez que quedé expuesta ante la libre opinión popular, todo el país opinaba, en todas las redes había una foto o comentarios positivos y negativos, hicieron programas de televisión, dictaron clases en universidades por el caso. Y yo en un cuarto llorando con 16 años", escribió al respecto en redes sociales en 2023.