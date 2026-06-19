"Uruguayos de m...": streaming argentino insultó a la selección celeste y Abigail Pereira le salió al cruce

Una fuerte controversia se desató en redes sociales luego de que los integrantes del streaming argentino Hablemos del Producto protagonizaran una airada reacción contra la selección uruguaya durante la transmisión en vivo del partido frente a Arabia Saudita en el Mundial.

El programa, conducido por Alejo Corrá, Lautaro Minassian y Agustín Rodríguez, seguía en directo lo que ocurría en el encuentro cuando Maximiliano Araújo marcó el gol que le dio el empate a la Celeste. Lejos de celebrar la jugada, los tres jóvenes reaccionaron con evidente enojo frente a cámara.

"Gol de Uruguay, la recon... de mi madre. La p... que te parió, estos uruguayos de m..., culorro...”, lanzó Rodríguez apenas se concretó el tanto. A su lado, Corrá expresó: "Ojalá que se lo anulen". La catarata de comentarios continuó cuando uno de los conductores ironizó sobre las cuatro estrellas que Uruguay luce en su camiseta. "Se van a sumar una estrella por hacerle un gol a Arabia Saudita estos boludos", afirmó.

Minassian fue el único que intentó bajar el tono de la conversación. "Tampoco son los ingleses. Si no ganan me río, pero no les deseo lo peor del mundo", señaló, aunque reconoció que le causaba gracia ver cómo "lloran los influencers uruguayos" cuando pierden. Sin embargo, sus compañeros insistieron con sus críticas y manifestaron su deseo de que Uruguay quede eliminado en la fase de grupos.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron el rechazo de numerosos usuarios uruguayos, quienes cuestionaron el tono de los comentarios. Entre quienes reaccionaron públicamente estuvo la artista uruguaya Abigail Pereira, radicada en Miami.

El descargo de Abigail Pereira. Foto: captura @abigailpereiraok

La cantante compartió una captura del video en sus historias de Instagram y expresó su malestar. "Qué falta de respeto. Después se quejan cuando les dicen que los argentinos son todos unos creídos. Yo sé que no es así, no son todos, pero por estos tontitos es que juzgan a todos por igual. ¿Era para tanto insulto?", escribió. Abigail también dejó mensajes en la publicación original del streaming. "Son unos desubicados y atrevidos. Así está todo como está. Esta gente que fomenta el odio hay que filtrar en redes", comentó.

La respuesta de Alejo Corrá no tardó en llegar. “Está linda Abigail, eh”, escribió en tono irónico. Lejos de dar por terminada la discusión, la artista replicó: "Ya tengo la información de que lo hacen por el algoritmo, así que veremos qué medidas desde EE.UU. se pueden tomar con respecto a este tipo de contenido. Tranquilos, si hay algo que la vida me enseñó es a esperar y tener paciencia. Yo no peleo, yo dialogo y discuto, pero les falta mucha cancha. Inmadurez emocional nivel 0".

Desde la cuenta oficial de Hablemos del Producto también respondieron a Pereira y defendieron el contenido generado por el programa. "¿En serio creés que tenés información confidencial del algoritmo? Jajajajaja. Todos los que trabajan en redes saben que exagerar las reacciones ayuda a que la gente se enoje y tenga más alcance el video. Como se logró acá", señalaron. El mensaje continuó con otra ironía dirigida a la artista: "Te recomiendo buscarte problemas más serios, que se nota que te escasean. Avisanos qué te dice Zuckerberg sobre todo esto. Debe estar muy preocupado".

Abigail optó por dar por terminada la discusión en redes y aseguró que se había "aburrido" del intercambio. No obstante, en el programa Hacemos lo que Podemos (Undertake Media) fue consultada este jueves por el cruce y reveló que tuvo un diálogo privado con uno de los responsables del programa en el que, según contó, le explicó que habían insultado a Uruguay para tener repercusión. La aclaración no le alcanzó a la artista que cortó el ida y vuelta en ese instante.