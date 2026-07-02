FA Te Escucha: descontento de militantes crece y Pereira alerta por falta de "claridad" al transmitirles logros

Una de las principales iniciativas impulsadas por Fernando Pereira tras asumir la presidencia del Frente Amplio (FA) fue el FA Te Escucha, una política que la coalición de izquierda evalúa como uno de los mayores aciertos de su proceso de reorganización y fortalecimiento territorial luego de la derrota electoral de 2019. Sin embargo, en esta nueva edición que el oficialismo impulsa con recorridas por buena parte del interior del país, las condiciones políticas son distintas: se está llevando adelante siendo gobierno.

En la última Mesa Política, Pereira volvió a advertir sobre el malestar entre los frenteamplistas a raíz de la nueva edición de las recorridas.

Según reconstruyó El País, el presidente de la fuerza política volvió a mencionar que las giras permiten constatar que “muchos de los avances del gobierno no están llegando con claridad a la propia militancia”, lo que, a su vez, dificulta que esos logros puedan ser transmitidos a la ciudadanía.

Por su parte, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Aníbal Pereyra, quien participó activamente en la edición anterior y continúa haciéndolo en la actual —aunque no con la misma asiduidad—, interpreta que mucha de las reacciones en la interna del FA se están dando a partir de “especulaciones sobre lo que es la regla hoy: el relato”.

“El desafío del gobierno es que las cosas que se están haciendo, que están pasando, impacten”, interpretó el dirigente, en línea con el giro discursivo que también han adoptado los jerarcas del gobierno al poner el foco en logros como el crecimiento del salario real, las jubilaciones y el empleo, entre otros.

Énfasis discursivo que el presidente del FA ha sabido expresar a largo de la cuarta administración de la coalición de izquierda y que ahora se ha replicado en los distintos actores de gobierno de primera línea, según han destacado analistas políticos como Daniel Chasquetti.

No obstante, el senador reconoció que entre los frenteamplistas existe una discusión de si “hay un gobierno de izquierda o no de izquierda. "Pero hay cosas que no te las puedes comer”, reflexionó en diálogo con El País.

“Hay un dato central y es en lo que Fernando hace énfasis. En la coyuntura económica y situación financiera del país, cuando asume este gobierno, se encuentra con un déficit de US$ 1.000 millones superior al esperado. La prueba del cuatro es que la regla era ajuste fiscal. Mientras tanto, hay un mundo cada vez más complicado que también se ve afectado por el inmediatismo que caracteriza a la sociedad de hoy. No hay espera”, defendió Pereyra.

En referencia al FA Te Escucha, el exintendente de Rocha se preguntó, puntualmente, sobre el horizonte de ilusión —que, a su juicio, se agrandó— en el que se “instalaron los frenteamplistas” a partir de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

En esta dirección, opinó que “hay mucho enojo instalado en el relato”. “(Se cuestiona) que no somos de izquierda porque no apoyamos a Palestina, o porque (Orsi) sube al portaaviones estadounidense —ejemplificó—. En el interior el nudo central es el trabajo. Aunque no puedes obviar las encuestas, se está dando un fenómeno bien interesante. En las giras anteriores del FA Te Escucha el tema de la falta de medicamentos era lapidario. Ahora no es así y se nota el cambio. Pero el clima es muy diferente cuando se visita a organizaciones que no son frenteamplistas, como las de usuarios de la salud, agropecuarias o de centros comerciales. El clima es más hostil de repente en una asamblea frenteamplista que en otros ámbitos u organizaciones de la sociedad que ven resultados o lo que se está haciendo. Lo valoran de otra manera”, reflexionó Pereyra, en relación a un descontento que se percibe más de parte de los propios —con una impronta más ideológica de izquierda— que de los ajenos al partido.

También el secretario de Presidencia y referente del MPP, Alejandro Sánchez, razonó en forma similar ayer en entrevista con La Diaria Radio. Admitió que existen problemas de comunicación en el gobierno, pero que sobretodo son “políticos” y no de los comunicadores.

“Son problemas de cómo se traslada la interpretación política de las cosas que hacemos”, dijo.

Factum: desaprobación de Orsi crece

Factum dio a conocer en VTV Noticias una nueva encuesta sobre la aprobación presidencial, la primera después de la polémica por la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe por parte de Yamandú Orsi.

Según la consultora, la desaprobación en la gestión del primer mandatario volvió a subir y se ubicó en 56%, mientras que 24% aprueba la administración actual. El 20% ni aprueba ni desaprueba, por lo que saldo negativo es del 32%.

“El presidente se encuentra en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió. No solo registra niveles bajos entre los votantes de la oposición, sino que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes. No es habitual que poco más de la mitad (cayó de 82% a 52%) de los votantes oficialistas aprueben la gestión. Las expectativas de los votantes, la coyuntura económica y la situación internacional, junto con las propias decisiones y mensajes del gobierno en estos temas, han ido mellando la percepción de la opinión pública. A esto se suman episodios polémicos que han tenido al presidente en el foco de la agenda y que parecen haber generado un nuevo impacto en la aprobación del desempeño del gobierno”, consignó Factum en su análisis.