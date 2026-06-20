Uruguay ante Cabo Verde: los 10 jugadores que están seguros y una duda inesperada que hay entre los titulares

Enviados - Miami

Antes de partir, a la hora 14:00, desde el aeropuerto de Cancún rumbo a Miami, Estados Unidos, la selección de Uruguay entrenó nuevamente bajo mucho calor en Playa del Carmen, en el Hotel Firemont Mayaková, donde Marcelo Bielsa, como hace habitualmente, practicó con el plantel dividido.

Hay 10 jugadores que están seguros en el equipo titular para medirse este domingo ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, a partir de la hora 19:00, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Por lo pronto aparece no tan clara la titularidad de Nicolás de la Cruz como si asomaba en el entrenamiento de este viernes con las últimas informaciones. Eso porque ha rotado en los últimos movimientos de la selección uruguaya entre Manuel Ugarte y De la Cruz.

De hecho, en el entrenamiento de este viernes por la mañana, Ugarte no estuvo en el movimiento de los suplentes, sino que estuvo De la Cruz. Pero el futbolista del Manchester United también formó parte de un movimiento que se realizó por la tarde con los titulares, donde ahí alternó con el jugador del Flamengo.

Manuel Ugarte en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. @AUFOficial

Las novedades de este sábado van en la misma línea de que alternaron entre la parte del equipo que practicó con los titulares, tanto De la Cruz como Ugarte. Por ello, todo hace pensar que es una duda que está manejando Bielsa en estos momentos para enfrentar a Cabo Verde este domingo.

Hay que decir que después del entrenamiento de este sábado, la selección uruguaya queda pronta para el viaje y está previsto que llegue a Miami, sobre la hora 17:30, con un viaje que tiene una duración de una hora y 50 minutos.

Luego el entrenador Marcelo Bielsa y justamente Ugarte van a ser los responsables de hablar con los medios de comunicación, recordar que por la normativa FIFA es obligatorio que haya una conferencia de prensa el día previo en el mismo escenario donde se va a disputar el partido, en este caso en el Hard Rock Stadium, que es el mismo estadio donde Uruguay debutó y empató 1-1 contra Arabia Saudita.

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, en el partido frente a Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP

Los 10 que están asegurados para ser titulares: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Oliveira, Juan Manuel Sanabria; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, la duda de Manuel Ugarte o Nicolás de la Cruz, si juega Ugarte lo hará como tapón, mientras que si juega De la Cruz será como interior por izquierda y Bentancur quedaría como volante más retrasado; Agustín Canobio como extremo derecho, Maxi Araujo por izquierda y Federico Viñas como centro delantero.

Lo otro que hay que decir es que, al igual que este viernes, en el entrenamiento de este sábado, Matías Oliveira estuvo trabajando en el gimnasio, realizando ejercicios de fisioterapia.

Picaría en punta Nicolás de la Cruz

Todo hace indicar que Nicolás de la Cruz va a ser titular porque con él en cancha queda un equipo más ofensivo y es el partido ante Cabo Verde es el que Uruguay debe intentar ganar por todos los caminos, ya que la Celeste cierra la fase de grupos frente a España.

Es probable que ante el vigente campeón de la Eurocopa, Marcelo Bielsa necesite colocar un equipo más defensivo con Manuel Ugarte como volante tapón, más allá de esto hay que esperar las declaraciones del entrenador argentino y del mediocampista de 25 años y la confirmación de este domingo.