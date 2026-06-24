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El País Ovación Fútbol

Sin Arezo ni Remedi para reanudar el Intermedio: Comisión Disciplinaria de AUF confirmó sanciones a Peñarol

En el caso de Matías Arezo, su caso se instruyó por "agresión simple contra árbitros e injurias", al igual que sucedió con su compañero Eric Remedi, aunque en su caso se le añadió "desobediencias, protestas y reincidencia"

El País
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23/06/2026, 21:29
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El lamento de Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.
El lamento de Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer las sanciones que se le iban a instruir a Peñarol, establecidas en las dos últimas fechas disputadas en el marco del Torneo Intermedio (tercera y cuarta), justo antes del parate por la disputa del Mundial 2026.

En el caso de Matías Arezo, su caso se instruyó por "agresión simple contra árbitros e injurias", al igual que sucedió con su compañero Eric Remedi, aunque en su caso se le añadió "desobediencias, protestas y reincidencia". Los dos futbolistas ya cumplieron el primer partido de sanción en la cuarta fecha del torneo, cuando el Carbonero enfrentó a Cerro en el Tróccoli.

Finalmente se instruyeron y este martes se conoció que la sanción para Matías Arezo es de tres fechas, pero como no es reincidente puede pedir la reducción y, en caso de ser aprobada, le restará cumplir un partido más de suspensión.

La reducción de la pena se puede pedir una vez que el futbolista sancionado cumpla el 50% de la misma, y como Arezo fue penado con tres partidos, no podrá hacerlo hasta después de cumplir el segundo. Por eso solo podrá restar un partido de los tres que recibió de sanción: cumplirá el segundo cuando Peñarol enfrente a Racing en condición de visitante, el fin de semana que la AUF prevé reanudar la actividad local: entre el sábado 11 y domingo 12 de julio, días antes de que termine la Copa del Mundo.

Eric Remedi con la pelota y al ataque en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.
Eric Remedi con la pelota y al ataque en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

El argentino Eric Remedi fue sancionado con cuatro partidos, pero en su caso no puede apelar para una reducción de la pena porque es reincidente: además de doble amarilla inmediata y posterior roja que recibió en la tercera fecha del Intermedio ante Central Español, ya había sido expulsado en el clásico frente a Nacional en el GPC, por la cuarta fecha del Apertura. Por lo tanto, el mediocampista auringero perdió el derecho a apelar y deberá cumplir los cuatro partidos de sanción. Como le quedan tres, se perderá lo que resta el Intermedio (Racing, Boston River y Cerro Largo), salvo que Peñarol conquiste la serie A y clasifique a la final.

Peñarol también fue multado con 90 UR (unidades reajustables) por altercados con sus hinchas en las tribunas. La suma ronda los $ 173.000 (ciento setenta y tres mil pesos uruguayos).

Así se juegan las tres últimas fechas del Intermedio

FECHA 5

Liverpool vs. Cerro
Cerro Largo vs. Defensor Sporting
Boston River vs. Central Español
Racing vs. Peñarol
Wanderers vs. Progreso
Danubio vs. Nacional
Juventud vs. MC Torque
Deportivo Maldonado vs. Albion

FECHA 6

Cerro vs. Racing
Peñarol vs. Boston River
Central Español vs. Cerro Largo
Defensor Sporting vs. Liverpool
Progreso vs. Deportivo Maldonado
Albion vs. Juventud
MC Torque vs. Danubio
Nacional vs. Wanderers

FECHA 7

Defensor Sporting vs. Cerro
Central Español vs. Liverpool
Peñarol vs. Cerro Largo
Racing vs. Boston River
Nacional vs. Progreso
MC Torque vs. Wanderers
Albion vs. Danubio
Deportivo Maldonado vs. Juventud

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