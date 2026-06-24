Sin Arezo ni Remedi para reanudar el Intermedio: Comisión Disciplinaria de AUF confirmó sanciones a Peñarol

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer las sanciones que se le iban a instruir a Peñarol, establecidas en las dos últimas fechas disputadas en el marco del Torneo Intermedio (tercera y cuarta), justo antes del parate por la disputa del Mundial 2026.

En el caso de Matías Arezo, su caso se instruyó por "agresión simple contra árbitros e injurias", al igual que sucedió con su compañero Eric Remedi, aunque en su caso se le añadió "desobediencias, protestas y reincidencia". Los dos futbolistas ya cumplieron el primer partido de sanción en la cuarta fecha del torneo, cuando el Carbonero enfrentó a Cerro en el Tróccoli.

Finalmente se instruyeron y este martes se conoció que la sanción para Matías Arezo es de tres fechas, pero como no es reincidente puede pedir la reducción y, en caso de ser aprobada, le restará cumplir un partido más de suspensión.

La reducción de la pena se puede pedir una vez que el futbolista sancionado cumpla el 50% de la misma, y como Arezo fue penado con tres partidos, no podrá hacerlo hasta después de cumplir el segundo. Por eso solo podrá restar un partido de los tres que recibió de sanción: cumplirá el segundo cuando Peñarol enfrente a Racing en condición de visitante, el fin de semana que la AUF prevé reanudar la actividad local: entre el sábado 11 y domingo 12 de julio, días antes de que termine la Copa del Mundo.

Eric Remedi con la pelota y al ataque en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

El argentino Eric Remedi fue sancionado con cuatro partidos, pero en su caso no puede apelar para una reducción de la pena porque es reincidente: además de doble amarilla inmediata y posterior roja que recibió en la tercera fecha del Intermedio ante Central Español, ya había sido expulsado en el clásico frente a Nacional en el GPC, por la cuarta fecha del Apertura. Por lo tanto, el mediocampista auringero perdió el derecho a apelar y deberá cumplir los cuatro partidos de sanción. Como le quedan tres, se perderá lo que resta el Intermedio (Racing, Boston River y Cerro Largo), salvo que Peñarol conquiste la serie A y clasifique a la final.

Peñarol también fue multado con 90 UR (unidades reajustables) por altercados con sus hinchas en las tribunas. La suma ronda los $ 173.000 (ciento setenta y tres mil pesos uruguayos).

Así se juegan las tres últimas fechas del Intermedio

FECHA 5

Liverpool vs. Cerro

Cerro Largo vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Central Español

Racing vs. Peñarol

Wanderers vs. Progreso

Danubio vs. Nacional

Juventud vs. MC Torque

Deportivo Maldonado vs. Albion

FECHA 6

Cerro vs. Racing

Peñarol vs. Boston River

Central Español vs. Cerro Largo

Defensor Sporting vs. Liverpool

Progreso vs. Deportivo Maldonado

Albion vs. Juventud

MC Torque vs. Danubio

Nacional vs. Wanderers

FECHA 7

Defensor Sporting vs. Cerro

Central Español vs. Liverpool

Peñarol vs. Cerro Largo

Racing vs. Boston River

Nacional vs. Progreso

MC Torque vs. Wanderers

Albion vs. Danubio

Deportivo Maldonado vs. Juventud