Sanciones: se instruyen casos de Arezo y Remedi por "agresión simple contra árbitros" y dos fechas para Viera

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer las sanciones establecidas en las dos últimas fechas disputadas en el marco del Torneo Intermedio, justo antes del parate por la disputa del Mundial 2026, que inicia el próximo jueves 11 de junio.

El primer caso mencionado es el de Lucas Ferreira, zaguero de Peñarol, quien debía cumplir un partido por un "puntapié intencional" en el partido ante Central Español, según consta en el boletín informativo. En su caso, ya lo hizo en el cruce frente a Cerro por la cuarta fecha, por lo que quedó habilitado para la quinta.

En el caso de Matías Arezo, su caso se instruyó por "agresión simple contra árbitros e injurias", al igual que sucedió con su compañero Eric Remedi, aunque en su caso se le añadió "desobediencias, protestas y reincidencia". En ambos casos la sanción será, de mínima, de dos partidos, a sabiendas de que ya cumplieron uno contra el albiceleste.

En el caso del preparador físico Ignacio Piñatares, recibió un mes de sanción por "situaciones especiales". También se instruyó a Peñarol por el comportamiento de su hinchada ya que le notificaron "responsabilidad objetiva de los clubes".

En el caso de Tomás Viera, zaguero juvenil de Nacional, quien fue expulsado en el compromiso ante Juventud disputado en el Gran Parque Central por la cuarta fecha de la serie B, recibió dos partidos por "protestas y juego brusco".

Tarjeta roja a Tomas Viera contra Juventud. Foto: Leonardo Mainé.

Asimismo, Aníbal Alcoba, entrenador asistente de Juventud, recibió un partido por "protestas". Tomás Moschión, de Albion, también recibió una fecha por "juego brusco", al igual que Mariano Aguilera, futbolista de Central Español.

En el caso de Emiliano Márquez, jugador del palermitano, lo sancionaron con dos partidos por "protestas" y reincidencia".

También se instruyó a la parcialidad de Danubio argumentando "responsabilidad objetiva de los clubes".

En relación al comportamiento de la parcialidad de Wanderers, en el documento se precisó: "Téngase presente".