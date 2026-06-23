Facundo Batista apronta las valijas: el club argentino que negocia para llevárselo a préstamo

La salida de Facundo Batista de Peñarol parece ser por estas horas más certeza que duda. El club está activo en el mercado de pases tanto para incorporar jugadores al plantel de Diego Aguirre como para resolver las situaciones de los futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta por el entrenador en el segundo semestre del año, en el que el Manya —eliminado de toda competencia internacional— solo disputará la Liga AUF Uruguaya (lo que resta del Intermedio y el Clausura) y la Copa Uruguay.

En ese segundo grupo está Batista, de flojo rendimiento en el primer semestre del año que contrasta con su primera etapa en Peñarol: el segundo semestre del 2024, cuando llegó para reforzar el ataque auringero y convirtió 10 goles en 23 partidos, fue campeón uruguayo y semifinalista de la Copa Libertadores.

Pero hoy está un escalón por debajo de Matías Arezo y Abel Hernández en la consideración del DT, y cuando suenan nombres de otros delanteros para llegar al Carbonero, el club negocia su salida con diferentes equipos de la región que se interesaron en incorporarlo.

Según supo Ovación, el equipo que más avanzó para llevarse a Batista fue Lanús de Argentina. El delantero tiene contrato hasta diciembre 2028 con Peñarol, por lo que lo más viable es cederlo. La oferta del club granate es por un año hasta junio 2027, con una opción a compra que todavía se negocia.

Si bien desde Peñarol no quisieron confirmar la salida de Batista a Lanús y sostuvieron que “se continúa trabajando en eso”, desde el entorno del jugador aseguraron que está “muy avanzado”. Se haría la revisión médica este miércoles para concretar su pase al club argentino.

Batista fue especialmente pedido por Aguirre en diciembre y desembarcó en Los Aromos los primeros días de enero. Le hizo un golazo agónico a Colo Colo (tras pase de mitad de cancha de Arezo) en un partido de pretemporada que permitió pensar en un semestre auspicioso. Pero cuando comenzó la actividad oficial no pudo repetir: no tuvo tanta continuidad y solo hizo dos goles en 22 partidos.