La joya de River Plate argentino que quiere traer Peñarol: tiene 19 años, es extremo y debutó con Gallardo

Al igual que en los últimos no menos de cuatro períodos de pases, Peñarol busca reforzar los extremos y suenan varios nombres. Pero en las últimas horas retumbó uno hasta hoy desconocido de este lado del Río de la Plata: Cristian Leonel Jaime.

Se trata de una “joya” de River Plate de Argentina, según afirman medios partidarios del Millonario, quienes informaron que Peñarol estaba negociando para traerlo a préstamo y lo confirmó Ovación con fuentes del club. Tiene 19 años, es zurdo y su posición natural es el extremo izquierdo.

Pero asimismo aclararon: “No es el extremo apuntado”. Es decir que, en caso de que llegue, sería “como una apuesta” y también llegaría otro extremo más.

Los otros nombres que se manejan para ese puesto son Diego Hernández (uruguayo ex Wanderers de 26 años, que pertenece a Botafogo) y Nicolás Vallejo (argentino surgido en Independiente de 22 años, ex Liverpool y que hoy pertenece al Grupo Pachuca). “Sigue la novela, capítulo...”, expresó un dirigente auringero a Ovación luego de afirmar que es el que quiere Diego Aguirre.

Leonel Jaime nació en Tigre (Buenos Aires) y en julio cumple 20 años. Firmó su primer contrato profesional con River en octubre del año pasado, hasta el 31 de diciembre de 2028. Según La Página Millonaria, el mismo incluyó una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, que si bien es una cifra impactante, es un método del club argentino para blindar a sus jóvenes promesas y tener siempre la chance de negociar su eventual valor de mercado si llega una oferta exorbitante. Pero de todas formas evidencia que River vio potencial en él.

Fue Marcelo Gallardo quien lo hizo debutar en Primera en octubre del año pasado (ante Sarmiento) y tiene cuatro partidos con el primer equipo. Tras la salida del Muñeco en febrero, solo jugó uno con Marcelo Escudero como interino.

Eduardo "Chacho" Coudet nunca le dio minutos y parece no tenerlo en cuenta, factor que motivó a River a buscarle un destino donde pueda sumar minutos. El plantel principal de River está de pretemporada en España y tanto Jaime como otros futbolistas que no entran en los planes del DT para el próximo semestre, se quedaron entrenando en el River Camp.

El préstamo a Peñarol sería por un año y sin opción a compra. Pero el detalle que resta resolver para que se concrete es que River pretende incluir una cláusula obligatoria de partidos o minutos a disputar en Peñarol, que le aseguren al juvenil el rodaje que no tendrá en el Millonario.