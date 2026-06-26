Facundo Batista no se va a Lanús: las razones por las que se cayó el pase del centrodelantero de Peñarol

Era un pase que, prácticamente, estaba hecho el de Facundo Batista a Lanús. El delantero de Peñarol, en busca de minutos y mayor continuidad de juego, se iba al fútbol argentino, pero esto cambió y al final se cayó esa posibilidad.

En un principio el club granate había hecho una oferta por el delantero para llevarse a préstamo hasta junio de 2027 con una opción de compra que se estaba negociando. Esto era bueno para el exjugador de Deportivo Maldonado debido a que no está dentro de las prioridades de Diego Aguirre de cara al segundo semestre del 2026.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el pase del futbolista de 27 años al fútbol argentino quedó trunco. Según supo Ovación con fuentes de la institución carbonera, el motivo por el que no se dio esta operación fue por “diferencias en las negociación”.

El festejo de Facundo Batista tras el gol que marcó Peñarol ante Platense por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Cabe recordar que Batista disputó un total de 22 encuentros con la camiseta carbonera en la primera parte del año (cuatro por el Torneo Intermedio, tres por la Copa Libertadores, 14 por el Torneo Apertura y uno por la Supercopa Uruguaya) donde consiguió marcar dos goles, brindó tres asistencias y recibió dos amarillas.

En tal sentido, Diego Aguirre y el Consejo Directivo de Peñarol trabajan con el fin de pulir el plantel, ya que para la recta final de la temporada solo tendrá la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay porque se quedó afuera de toda competencia internacional.

Batista, que no tuvo un buen arranque de 2026, quedó relegado en la consideración de la Fiera que tiene a Matías Arezo y Abel Hernández por encima.

La posible llegada de Franco Romero

Franco Romero y Salomón Rodríguez festejan el gol de Montevideo City Torque ante Defensor Sporting en Copa Sudamericana. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Además de las salidas, Peñarol trabaja para poder reforzar el plantel para la recta final de la temporada. Y una de las caras nuevas que estaría por llegar al club es el defensor Franco Romero, aunque aún no lo dan por cerrado.

Por un lado, se terminó el préstamo de Emanuel Gularte y Puebla de México, club dueño de su ficha, ya negoció otra cesión con el Sporting de Gijón español; el otro caso es Matías González, joven formado en el club y el último jugador del plantel campeón de la Copa Libertadores Sub 20 que quedaba, que llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato por falta de oportunidades en el primer equipo, y su destino podría ser Danubio.

El caso de Romero es particular por su pasado en Nacional, pese a que ya pasaron dos años desde que se fue de allí. El defensa central oriundo de Sarandí del Yí (Durazno) hizo sus últimos años de formativas en Racing y debutó en Primera División con la Escueilta de Sayago en 2014.

Luego de un paso por Liverpool tuvo su primera experiencia internacional en el Volos NFC de Grecia, donde jugó una temporada y la siguiente defendió al Bellinzona de Suiza. Desde donde arribó al tricolor en julio 2023 y estuvo por 12 meses, hasta mitad del 2024.

Después volvió a emigrar a Perú para defender al Sporting Cristal por otro año. Luego jugó un semestre en el Farense de Portugal, para llegar en enero de este año a Montevideo City Torque. Fue uno de los pilares del equipo de Marcelo Méndez: titular indiscutido, jugó 22 partidos y convirtió dos goles.