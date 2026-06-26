Forlán respaldó a Valverde: "Es un referente para nosotros; con la pegada que tiene, yo me animaría un poco más"

Federico Valverde es una de las grandes cartas de Uruguay en el partido decisivo frente a España y Diego Forlán, leyenda de la Celeste y de la Copa del Mundo en sí misma por el Balón de Oro que obtuvo en el Mundial de Sudáfrica 2010, no tiene dudas sobre la importancia del volante del Real Madrid para las aspiraciones de clasificación.

"Es un referente para el Madrid y lo es para nosotros, con un nivel técnico, físico y táctico alto. Estamos orgullosos de él. Que esté en su 'prime' en este partido será importante", afirmó el exdelantero en una entrevista que brindó al diario Marca español, en la previa del encuentro que este viernes disputarán ambas selecciones en Guadalajara por el grupo H del Mundial 2026.

La situación obliga a Uruguay a ganar para depender de sí mismo y meterse en los octavos de final, ya que el empate no le garantiza la clasificación. En ese contexto, Forlán entiende que el protagonismo de Valverde puede resultar determinante.

El histórico goleador, que compartió equipo con Valverde en sus inicios en Peñarol (año 2016), recordó cómo evolucionó su juego: "De chiquito jugaba más adelante, de enganche o incluso por banda. Es versátil, como lo demostró en el Real Madrid, pero su puesto ideal es en el medio. Yo creo que podría disparar más de lo que dispara. Sin dudas. Con la pegada que tiene, yo me animaría un poco más si fuera él".

Federico Valverde durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Fotos: EFE

Sobre el desafío ante la selección española, Forlán reconoció la dificultad histórica que representa el cruce para la Celeste: "Siempre nos cuesta España. Juega muy bien, maneja la pelota, es sólida defensivamente y define bien. La estadística es clara: hemos jugado una decena de partidos y nunca les ganamos. Ojalá se rompa la racha".

El "Cachavacha" considera que el planteamiento uruguayo probablemente se adapte a las características del rival: "No te queda otra que ser defensivo y estar bien atrás para sorprenderlos abiertos y poder contragolpear. Ahí es donde Uruguay le puede hacer daño. La posesión nunca fue característica de Uruguay y jugar a eso no nos beneficiaría".

Pese a la complejidad del escenario, Forlán mantiene la exigencia histórica sobre la selección: "Uruguay tiene que pasar el grupo. No hacerlo sería algo malo para lo que representa el país y por los jugadores que tenemos. Después, en los mata-mata puede pasar cualquier cosa, porque en un partido único no siempre gana el favorito", concluyó.