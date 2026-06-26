Rodrigo Aguirre: "Estamos confiados, puertas adentro nos miramos las caras y sabemos el plantel que tenemos"

"Nos queda un partido que depende de nosotros clasificar o no, al final de cuentas es fútbol, es un Mundial y tenemos que jugar contra todos", dijo Rodrigo Aguirre sobre el partido decisivo que juega Uruguay este viernes frente a España por la tercera y última fecha del grupo H del Mundial 2026 en Guadalajara, adónde llegó el plantel celeste a última hora de este jueves.

"Es un grandísimo rival, históricamente sabemos que ellos juegan bien al fútbol, son candidatos. Es un partido difícil, somo conscientes, pero depende pura y exclusivamente de nosotros corregir errores, mejorar las cosas que hemos hecho bien y obviamente tener las precauciones debidas porque es España y un partido definitorio", agregó el delantero de Tigres en conferencia de prensa.

"Obviamente que no esperábamos el empate con Cabo Verde y con Arabia Saudita, obviamente se siente ese golpe porque no conseguimos lo que queríamos, pero nosotros estamos acostumbrados. No hay un jugador en el plantel que no haya pasado por una situación así, ya sea en la selección o en un club. Así que estamos muy motivados y con mucha confianza en nuestro trabajo y en lo que somos como equipo", respondió consultado sobre las dos igualdades que pasaron.

Volvieron a preguntarle sobre la parte anímica del plantel e insistió: "Estamos muy confiados y, puertas adentro, quedate tranquilo que nos miramos a la cara todos y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir. Y también vemos el plantel que tenemos".

"No lo vemos como lo planteaste: nosotros tenemos la oportunidad de depender de nosotros para pasar de fase. Nuestra historia futbolística siempre fue así: pelearla hasta lo último y, mientras dependa de nosotros, es un partido de fútbol. Sabemos el plantel que tenemos, nos miramos a la cara y sabemos que podemos".

Sobre su situación en particular, admitió estar muy motivado y ara sumar desde donde sea: "Siempre trato de entregarme al 100 por el equipo, ya sea de titular o entrando desde el banco, y siempre pensando positivo. Ojalá que sea dentro de un partido tranquilo, que nos tenga con un resultado que nos clasifique a la siguiente ronda. Estoy preparado y con muchas ganas de jugar, disfrutando mucho de estar en mi primer Mundial. Nos espera un partido muy lindo y es muy motivante para cualquier jugador jugar contra España".

"Estamos unidos, convencidos de lo que somos como grupo y como equipo, y con mucha confianza en la camiseta que llevamos puesta, el escudo que defendemos y el país que representamos. Como cualquier hincha lo vive, lo vivimos nosotros. Sabemos que es difícil, pero confianza total y plena en lo que somos como equipo. Va a ser un partido difícil para nosotros pero también para ellos", enfatizó.

Por último, consultado sobre el análisis del rival, dijo: "Ellos tienen sus armas, hemos tenido una semana para analizarlos. Va a ser un lindo partido porque nos agarra a los dos en una situación quizás no tan cómoda".