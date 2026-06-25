"Que España no gane nos sorprendería" y "Uruguay lejos de lo esperado": así ve la prensa española a la Celeste

Enviado a Guadalajara, México.

Ovación estuvo presente en el entrenamiento de la Furia Roja, donde los periodistas españoles opinaron acerca de la participación de Uruguay en el Mundial 2026, palpitaron el cruce de la tercera fecha del Grupo H y hablaron sobre la situación de Federico Valverde.

El partido terminó siendo más decisivo que lo que "todos imaginábamos", así lo definió Miguel Ángel Lara, periodista de Marca que esperaba "los dos equipos con seis puntos, jugándose el primer puesto".

Lola Hernández, de Fox, cree que Uruguay es una selección "que le gusta a España" ya que entiende "que le va a permitir jugar, que va a ir al ataque", resaltó el conocimiento de Marcelo Bielsa que tiene Nico Williams y espera "un gran partido de las dos selecciones".

Ferran Martínez de Mundo Deportivo en cambio ve "un partido de contrastes por cómo llega cada equipo". Destaca que "España que recuperó las sensaciones" destacó la vuelta de Lamine Yamal "que es el termómetro del equipo" y visualiza a Uruguay en "un momento de muchísima tensión, con mucho ruido a su alrededor, con el técnico muy cuestionado".

"Yo creo que España es muy favorita", expresó Antón Meana de la Cadena Ser. Además de hablar de los rumores de mal ambiente manifestó que no le gustó Uruguay en ninguno de los dos partidos y fue contundente con el resultado: "Todo lo que nos sea ganar a la prensa de España nos sorprendería".

Los periodistas coinciden en el mal momento de la Celeste. "Se espera más de ella", manifestó Hernández, Lara la definió como "decepcionante" y agregó que contra Cabo Verde le dejó sensaciones de un equipo "muy muy frío".

Hernández espera que la Uruguay muestre la "la garra latina", mientras que Martínez cree que "va a ser la Uruguay de siempre, un equipo muy duro". Meana también prevee un partido duro, confesó que el estilo de Bielsa "no favorece porque es un equipo muy intenso".

Al otro lado del oceáno preveen que España repita gran parte del equipo. Martínez espera "algún matiz, pero no mucho más. Si no repite los 11, 10".

De Federico Valverde la prensa española también tuvo palabras. Lola fue quien tuvo discrepancia con sus compatriotas. "Yo le he visto bien", a los jugadores les he dicho, ojo con Valverde y los tiros desde la frontal", manifestó la periodista de Fox. Además agregó que lo ve "de capitán".

Meana no coincidió, declaró que lo vio mal y que no es el "de la época de inicio de Arbeloa, no es el Valverde de los tres goles al City y agregó que "ha terminado la temporada con dudas en el Madrid". Por su parte, Lara atribuye su rendimiento a la temporada, sacando el pico alto del partido con el City: "no ha sido el Fedeo Valverde de la temporada, ni se ha acercado, ha sido un jugador mucho más disperso, con menos presencia, con algún pico bueno, pero muy lejos del que todos hemos visto". Meana destacó además que el uruguayo para "el Bernabéu es indiscutible e intocable". Pero cree que "no está bien, ni futbolísticamente, ni mentalmente y que le está afectando".

Los españoles firmaron un empate que ponga a la Furia Roja líder de grupo y a Uruguay como uno de los mejores terceros, excepto Lara, que entiende que hay que siempre ganar.