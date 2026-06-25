Rodrigo Bentancur también celebró su cumpleaños en medio del Mundial 2026: "El mejor compañero y papá del mundo"

Son cinco los futbolistas de la selección uruguaya que cumplen en junio y tres de ellos celebraron su día estando en la concentración de la selección de Uruguay en el Mundial 2026. Este miércoles Darwin Núñez festejó sus 27 años y en la jornada de este jueves, 25 de junio, Rodrigo Bentancur llegó a sus 29.

Pese a que el jugador aún no se pronunció en redes sociales, su pareja Melany La Banca, compartió un tierno mensaje, acompañado de algunas fotos con el jugador en Playa del Carmen, con la vestimenta diaria de la delegación uruguaya. Al mediocampista del Tottenham, que días atrás también compartió junto a su pareja el cumple de Luchi, la más grande de sus hijas, le volvió a tocar festejar en una competencia de la selección, como ya había vivido en la Copa América de 2024.

"El mejor papá del mundo. El mejor compañero. El que tiene un corazón enorme. El que siempre piensa en los demás. El que nos hace las personas más felices. El que da todo y más por nosotros cada día. No te das una idea cuanto te amamos!! Que seas tan feliz como lo somos nosotros a tu lado. Feliz cumpleaños a nuestra persona favorita en todo el mundo", escribió La Banca a través de Instagram.

Además de Darwin y Bentancur, el pasado 16 de junio Fernando Muslera cumplió 40, al otro día del debut mundialista de la selección (1-1 ante Arabia), y Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz celebraron sus nacimientos el 1 de junio, cuando la Celeste aún se estaba preparando en Montevideo.

En el caso del Lolo, sus 29 años llegan en un día clave para Uruguay, a horas de enfrentar a España por la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, en la que la selección debe sumar puntos para continuar con vida en la clasificación.