Bielsa apela a la "necesidad" para enfrentar a España: "Es un momento en el que la urgencia nos va a mejorar"

La selección de Uruguay enfrenta su mayor desafío de la fase de grupos del Mundial 2026 este viernes, desde las 21:00, ante España, equipo que lleva 33 partidos invicta. Bajo la conducción de Marcelo Bielsa, tendrá la última oportunidad para conseguir la clasificación a la siguiente ronda y justamente este panorama hace sentir "esperanzado" al entrenador.

"Los tres partidos de la primera fase se afrontan con la sensación de que ganar es indispensable. Por supuesto que no es la misma en el partido uno, en el partido dos y en el partido tres. No es lo mismo si de seis puntos sacaste dos y no es lo mismo jugar contra España, que jugar con Arabia o Cabo Verde. Pero también la necesidad, muchas veces, mejora a los equipos", expresó el entrenador argentino en diálogo con DSports.

En esta misma línea, desarrolló: "Cuando determinados tipos de equipos, saben que es a todo o nada, elevan su rendimiento y tengo la esperanza, por los antecedentes que tiene el fútbol uruguayo y de este equipo en particular —porque el fútbol uruguayo es históricamente de un modo— y este equipo es un momento de la historia del fútbol uruguayo pero que representa mucho de los aspectos del fútbol uruguayo, creo que es un momento en el que la urgencia nos va a mejorar".

"TENGO ESPERANZA POR LOS ANTECEDENTES QUE TIENE EL FÚTBOL URUGUAYO, LA URGENCIA NOS VA A MEJORAR"



La palabra de Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, antes del duelo con España que definirá la suerte de la Celeste en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup | #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/qZAxxmS5BZ — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 25, 2026

Sobre su valoración de España, expresó que "no puede hacerse solamente en función de los dos últimos partidos", en los que "con Cabo Verde debió ganarlo y partido con Arabia lo ganó muy rápidamente", sino por "lo que es como equipo, por la cantidad de logros que ha obtenido últimamente y por la calidad de sus jugadores".

"Creo que no agrego nada si elogio lo que España representa en el fútbol actual. Pero, insisto, una oposición tan calificada me parece y, tengo la esperanza, la sensación de que nos va a mejorar", cerró el Loco Bielsa.