Mundial 2026 en vivo hoy 25 de junio: últimas novedades de Uruguay, el resto de las selecciones y partidos del día

Para la jornada de hoy, miércoles 25 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta seis encuentros. La acción comenzará a las 17:00 de Uruguay con el enfrentamiento entre Curazao y Costa de Marfil y en simultáneo Ecuador ante Alemania en el marco del Grupo E.

Posteriormente, a las 20:00, se verán las caras las selecciones de Tunez y Países Bajos y a la misma hora Japón frente a Suecia correspondientes al Grupo F.

Mientras que cerca de la medianoche será el turno de Paraguay, que se mide ante Australia desde las 23:00 y en simultáneo Turquía ante Estados Unidos por el grupo D para cerrar la actividad.

La selección uruguaya entrenará por la mañana de cara al partido del viernes ante España y luego hablaran en conferencia de prensa como establece el reglamento FIFA en el día previo al partido, el entrenador Marcelo Bielsa y un futbolista que será confirmado antes de la misma.