Mundial 2026 en vivo hoy 25 de junio: últimas novedades de Uruguay, el resto de las selecciones y partidos del día

Para la jornada de hoy, miércoles 25 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta seis encuentros. La acción comenzará a las 17:00 de Uruguay con el enfrentamiento entre Curazao y Costa de Marfil y en simultáneo Ecuador ante Alemania en el marco del Grupo E.
Posteriormente, a las 20:00, se verán las caras las selecciones de Tunez y Países Bajos y a la misma hora Japón frente a Suecia correspondientes al Grupo F.
Mientras que cerca de la medianoche será el turno de Paraguay, que se mide ante Australia desde las 23:00 y en simultáneo Turquía ante Estados Unidos por el grupo D para cerrar la actividad.
La selección uruguaya entrenará por la mañana de cara al partido del viernes ante España y luego hablaran en conferencia de prensa como establece el reglamento FIFA en el día previo al partido, el entrenador Marcelo Bielsa y un futbolista que será confirmado antes de la misma.
Laporte, a quien Bielsa hizo debutar, habló sobre el cruce Uruguay-España: "No jugamos para perder o empatar"
"Nuestra idea es ser primeros", dijo el defensa de La Roja y se refirió al vínculo que tiene con el actual entrenador de la Celeste, que este viernes se juega la clasificación a 16avos.
En la previa al cruce con Uruguay de este viernes (21:00), Aymeric Laporte, defensa de la selección española, aseguró que el objetivo del equipo es ganar para “ser primeros” del Grupo H de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya que no hacen cuentas o cábalas de potenciales cruces porque “no” juegan “para perder o empatar”.
“Cada partido va cambiando el cuadro. Sabemos que nuestra idea es ser primeros. No jugamos para perder o empatar. Lo que pueda ser o no depende de otras selecciones. Nosotros nos centramos en lo nuestro, da igual quién toque”, señaló en conferencia de prensa.
Baena sobre cómo le cae enfrentar a Valverde tras su conocido cruce: "Por lo visto le tensa un poco más a él"
"En ese momento casi dejo el fútbol por todo lo que pasó", confesó el actual jugador de la selección de España, a horas de enfrentar a Uruguay, este viernes en el Mundial 2026.
"Marcó un antes y después en mi carrera. En ese momento casi dejo el fútbol por todo lo que pasó con Valverde", confesó Alex Baena, actual jugador de la selección de España, a horas de enfrentar a Uruguay, este viernes en el Mundial 2026.
El mediocampista, hoy en el Atlético de Madrid, se refirió al episodio que protagonizó junto al Pajarito en abril de 2023, aquel famoso cruce en el parking por supuestos dichos del futbolista español sobre el hijo del uruguayo, durante un partido entre Real Madrid y Villarreal.
Por tercer día consecutivo Guillermo Varela no entrenó igual que sus compañeros; en Uruguay insisten que jugará
El lateral derecho de la selección celeste volvió a estar ausente en los trabajos de este miércoles en Playa del Carmen y este jueves Marcelo Bielsa define el equipo para enfrentar a España.
Este miércoles la selección uruguaya entrenó a puertas cerradas en el Hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, en México, a la espera del trascendental partido de este viernes contra España (a partir de la hora 21 de Uruguay), donde la Celeste sabe que tiene que sacar un punto al menos como para poder aspirar a la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026.
La noticia, además de que, según supo Ovación, Marcelo Bielsa no paró el equipo, más allá de que hizo algún trabajo táctico, pasó por una nueva ausencia de Guillermo Varela en los movimientos. Al menos, el lateral de Flamengo no trabajó a la par que el resto de sus compañeros, teniendo en cuenta que desde la interna de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), informaron a Ovación de que se trata de un cansancio acumulado, por lo que no quieren arriesgar para no lesionarlo.
¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!
Hoy entrena la selección uruguaya y habrá conferencia de prensa en el día previo al partido con España, además se disputarán seis partidos para disfrutar el frío día de invierno, además de muchas novedades de los países que participan en esta Copa del Mundo. De esa manera, el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.