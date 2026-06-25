El español Nico Williams elogió a Uruguay en la previa del partido: "Es un equipazo, muy agresivo e intenso"

España y Uruguay protagonizarán este viernes por el Grupo H uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del Mundial 2026. Con el pase a los dieciseisavos de final en juego, ambas selecciones afrontan un encuentro de máxima exigencia en Guadalajara, donde la Roja llega como líder de la serie y la Celeste necesita un resultado que le permita asegurar su clasificación.

En la previa del compromiso, el extremo Nico Williams se refirió al desafío que representa enfrentar al equipo dirigido por Marcelo Bielsa y dejó en claro el respeto que existe en el plantel español por el combinado uruguayo.

"Es un equipo. Bueno, creo que es un equipazo, que es muy agresivo, que es muy intenso, que tienen por lo menos un entrenador que yo conozco muy bien, que es Marcelo Bielsa" dijo el delantero español.

Además, el futbolista del Athletic Club expresó: "Sabemos también sus puntos fuertes como los débiles. Tenemos que aprovecharnos de ellos, así que nada, espero que sea un partido bonito para el espectador, un partido bonito para todos y que disfrutemos todos en el campo", concluyó.

Las palabras de Williams reflejan el análisis que realizó España sobre un rival que, pese a no haber mostrado su mejor versión en el torneo, mantiene intacta su identidad bajo la conducción de Bielsa. La intensidad en la presión, el ritmo alto y la agresividad para recuperar la pelota siguen siendo las principales características de una selección uruguaya que buscará imponerse ante uno de los candidatos al título.

España llega en una posición inmejorable tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas. El conjunto de Luis de la Fuente debutó con un empate frente a Cabo Verde y luego consiguió una valiosa victoria ante Arabia Saudita, resultados que lo dejaron al borde de la clasificación y dependiendo de sí mismo para terminar como líder del grupo.

"ES UN EQUIPAZO QUE ES MUY AGRESIVO, MUY INTENSO, QUE TIENEN UN ENTRENADOR QUE YO CONOZCO BIEN"



🗣️ Nico Williams habló sobre la Uruguay del Loco Bielsa



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Uruguay, por su parte, igualó en el debut frente a Arabia Saudita y lo mismo con Cabo Verde, por lo que llega con dos unidades y con la posibilidad de avanzar de ronda si consigue una victoria sobre España. Incluso un empate podría dejar a la Celeste con opciones de clasificación, dependiendo del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Con dos selecciones acostumbradas a asumir el protagonismo y con estilos que prometen un partido de alta intensidad, el choque entre España y Uruguay aparece como uno de los grandes atractivos de la jornada mundialista, con la clasificación a los dieciseisavos de final como premio para quien logre imponer su juego.