La historia de Gonzalo y Valentina: él le pidió casamiento en el momento exacto del empate de Cabo Verde a Uruguay

Gonzalo Cardozo y Valentina Gorriarán son uruguayos y se fueron de viaje con su bebé de 9 meses a Estados Unidos. Era el primer viaje largo que hacían como pareja y como padres. Habían recorrido el país durante 30 días y era el momento de regresar. Gonzalo llevó todo el viaje un anillo de compromiso porque sabía que quería pedirle casamiento allá. Según contó a Ovación, nunca encontró el momento ideal y llegó el día del partido Uruguay contra Cabo Verde. El Hard Rock Stadium de Miami era su última oportunidad antes de regresar.

"Nos volvíamos después del partido, así que era el día", contó. Gonzalo estaba ansioso y con el primer gol de Cabo Verde vio que su plan no estaba saliendo como lo había imaginado. No podía proponerle casamiento a su pareja si Uruguay perdía. Pero Uruguay se fue al entretiempo ganando 2 a 1 y Gonzalo se decidió por concretar en el comienzo del segundo tiempo. Apenas arrancó, esperó cinco minutos y lo hizo: sacó la caja azul con el anillo y se arrodilló. Varios hinchas en el estadio grabaron el momento para inmortalizarlo. Los tres, finalizando el viaje y con un anillo. Lo que nunca iban a imaginar es que cuando Valentina aceptó la propuesta, detrás Cabo Verde empató el partido y dejo a la selección uruguaya en una situación complicada en la tabla del grupo. El video registrado por @im_barman_flair y @fede_chapiguayo tiene más de 15 millones de reproducciones.

Hoy, ya en Canelones, Gonzalo lo recuerda todo con humor. El teléfono de su emprendimiento de juguetes para niños El Rincón de Renzo explotó. Los medios de todo el mundo querían entrevistarlos. Dice que volvió a ver el partido completo unos días atrás. Además, les llegaron ofertas para pasar la luna de miel en Cabo Verde y en México. También le escribió al jugador de Cabo Verde,Hélio Varela , que anotó el gol del empate y lo felicitó.

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