Calculadora de terceros: pronosticá los partidos pendientes y mirá quiénes pasan a la siguiente fase del Mundial

Con un mundial de 48 selecciones por primera vez en la historia, y un sistema de clasificación que premia a ocho de los doce terceros, muchos podían pensar que la fase de grupos sería un trámite y que los uruguayos no iban a tener que recurrir a una vieja conocida: la matemática.

Pero los empates de Uruguay ante Arabia Saudita y Cabo Verde dejaron a la selección dirigida por Marcelo Bielsa con la soga al cuello y la calculadora en la mano.

¿Qué pasa con la Celeste en caso de una victoria, un empate o una derrota ante España? ¿Por quiénes hay que hinchar para seguir con vida incluso en los peores escenarios?

Arriba podés probar con los resultados de los partidos que no se jugaron y ver cómo quedarían las tablas de cada grupo. Cliqueá en “Ver quiénes clasifican” para obtener la tabla de mejores terceros.

Uruguay todavía puede quedar primero, segundo, tercero o cuarto. Así que a continuación, un breve desarrollo de las principales combinaciones que pueden darse en el final de la primera ronda.

Los escenarios de Uruguay

Si gana Uruguay

Si Uruguay le gana a España no se precisa demasiado la calculadora. Con ese resultado, la selección de Bielsa se asegura pasar a la siguiente ronda, como primero del grupo o como segundo (si Cabo Verde le gana a Arabia Saudita y la diferencia de goles o fair play favorece a los africanos).

Si empata Uruguay

Si Uruguay empata ante España tiene muchas más probabilidades de pasar que de quedar eliminado, porque quedaría con tres puntos y un saldo de cero diferencia de goles. En este escenario, la Celeste puede pasar como segundo o como tercero del grupo, pero existe una posibilidad (a priori, remota) de que se den algunos resultados que lo eliminen.

Para quedar segundos en el grupo con un empate, se precisa que Cabo Verde y Arabia Saudita empaten su partido, y que Cabo Verde no supere a Uruguay en goles a favor. Uruguay y Cabo Verde hoy están empatados en puntos y en diferencia de goles pero la Celeste tiene un gol a favor más. Si Uruguay empata 0 a 0 con España y el otro partido del grupo termina 1 a 1, ambas selecciones quedarán igualadas también en goles y la posición del grupo se definiría por el puntaje de fair play (que hoy favorece a Uruguay por un punto). Si también empataran en esa variable clasificaría Uruguay por estar mejor posicionado en el Ranking FIFA.

En caso de quedar terceros con tres puntos y 0 goles de saldo, ¿qué debería pasar para que Uruguay quede afuera? Básicamente, que se maximicen los terceros con cuatro puntos (o tres puntos y saldo de goles a favor).

Por ejemplo: que República Checa le gane a México; que en Bosnia-Qatar haya un ganador y no un empate; que Escocia no pierda con Brasil; que sí empaten Paraguay y Australia; que Ecuador le gane a Alemania; que Suecia no pierda con Japón; que Irán le gane a Egipto o empate con varios goles, y haya un ganador entre Nueva Zelanda y Bélgica; que Senegal le empate a Noruega y luego le gane a Irak; que empaten Argelia y Austria; que Uzbekistán empate con Portugal y le gane a Congo, con Portugal ganándole a Colombia; que Panamá no sume puntos, Ghana no pierda con Inglaterra y le empate a Croacia su último partido.

Si se dan ese tipo de combinaciones en ocho de los once grupos que no son el de Uruguay, un empate contra España tampoco alcanzaría para pasar de fase.

Si pierde Uruguay

Si las probabilidades de eliminación con un empate son escasas, en caso de perder la matemática se da vuelta: el pasaje a la siguiente ronda sigue siendo posible pero muy difícil.

Para empezar, debería evitar ser cuarto (algo que podría darse en caso de una victoria de Arabia Saudita ante Cabo Verde y una derrota de Uruguay por más de un gol).

En caso de que Uruguay pierda pero salga tercero en su grupo, la siguiente variable en importancia es la diferencia de goles, así que la clasificación es menos improbable en caso de perder por solo un gol (y si hubiera que elegir, es mejor perder 5-4 que 1-0).

Al día de hoy, ya hay tres grupos con terceros que superan los dos puntos. Por lo tanto, debería evitar que en los restantes nueve grupos haya cinco mejores terceros.

Resultados que servirían en este caso: que Sudáfrica y República Checa no ganen (si es posible, que pierdan los dos sus respectivos partidos); que Bosnia empate con Qatar; que Ecuador pierda con Alemania (o que empate sin una lluvia de goles) y que a Curazao no se le ocurra ganar su primer partido; que Egipto le gane a Irán y Bélgica a Nueva Zelanda; que Senegal no le gane a Noruega ni a Irak; que no ganen ni Argelia ni Jordania; que Portugal se despegue en su grupo y no ganen ni Congo ni Uzbekistán; que Croacia y Panamá no ganen ningún partido.

Con cuatro de esas combinaciones (algunas más difíciles que otras), Uruguay podría darse el lujo de perder con España y seguir con vida.

Metodología

La calculadora funciona mediante los criterios de desempate para los grupos establecidos por la FIFA.

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntaje al término de la fase de grupos, el siguiente paso es mirar cómo les fue a esas selecciones en los duelos directos entre sí. Si igualan en puntos entre sí, lo siguiente que se mira es la diferencia de goles en esos duelos, y luego los goles a favor. En caso de persistir el empate, entonces se tiene en cuenta la diferencia de goles resultante de todos los partidos de la fase de grupos, luego los goles a favor de todos los partidos.

Si eso no alcanza, el siguiente criterio es la puntuación más alta en conducta del equipo en relación con las tarjetas amarillas y rojas recibidas. Esto es lo que en la calculadora puede verse como “Puntos por conducta deportiva (PCD)” e incluye las tarjetas rojas y amarillas cargadas a la fecha. De no haber desempate por esta vía la clasificación se ordena según el Ranking FIFA.

Para el ordenamiento de los terceros, el criterio es el mismo: primero se miran los puntos, luego la diferencia de goles, luego goles a favor, luego conducta deportiva y eventualmente la posición en el Ranking FIFA.

La calculadora se publicó con información actualizada el lunes 22 de junio a las 16:00. Será actualizada al comienzo de cada jornada.