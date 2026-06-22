De la euforia previa a un empate con gusto a poco: así vivieron los hinchas uruguayos el partido contra Cabo Verde

El empate 2 a 2 de Uruguayfrente a Cabo Verde dejó preocupación por el panorama deportivo en el Grupo H del Mundial 2026, pero también una nueva demostración del fenómeno que genera la selección uruguaya fuera de fronteras.

Más de 25.000 hinchas celestes coparon las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami y transformaron el escenario estadounidense en una verdadera extensión del Estadio Centenario.

Desde varias horas antes del inicio del encuentro, miles de uruguayos llegaron al estadio con camisetas, banderas y bombos. El color celeste dominó gran parte de las tribunas y el apoyo se hizo sentir desde la salida de los futbolistas al reconocimiento del campo de juego.

Uno de los momentos más impactantes de la tarde se vivió durante la interpretación del himno nacional. Con los jugadores abrazados en el centro de la cancha y gran parte del estadio cantando a viva voz, el clima fue de enorme emoción y generó una de las postales más recordadas de la presencia uruguaya en el Mundial.

Los goles de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio desataron la euforia de los miles de compatriotas presentes, que soñaban con una victoria que nuevamente se escapó.

Hinchada de Uruguay en la previa del partido frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Los gestos de fastidio, silbidos y reclamos tras el pitazo final. La frustración de los miles de uruguayos presentes y el malestar por dejar escapar puntos importantes quedó reflejado en el ambiente con el que se retiró la hinchada.

De todas formas, Miami volvió a demostrar que la selección uruguaya juega prácticamente de local en Estados Unidos. Esta vez, el respaldo de la gente no alcanzó para festejar un triunfo, pero sí dejó en claro que la pasión de los hinchas celestes sigue siendo protagonista de la Copa del Mundo.

Hinchada de Uruguay en la previa del partido entre frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

La jornada, sin embargo, también tuvo algunos momentos de tensión. Existió un cruce muy cerca de la zona de trabajo de la prensa que involucró a Evaristo González, dirigente de Peñarol con un puñado de hinchas argentinos, lo que provocó que los guardias del estadio se aproximaran hacia esta zona de las gradas y terminaran retirando a uno de los individuos.

Discutieron e intercambiaron algunos insultos, hasta que alrededor de seis hombres de la seguridad y algunos policías se llevaron a un hincha que vestía con camiseta argentina de Lionel Messi y fue el único al que se retiró del Hard Rock Stadium.

El clima, que durante buena parte de la tarde había sido de fiesta y apoyo incondicional, cambió de forma notoria con el resultado final. El empate golpeó fuerte en la gente y el enojo se hizo sentir en las tribunas.