El pedido de Fernando Muslera que no se cumplió antes del primer gol de Cabo Verde a Uruguay en el Mundial 2026

La selección de Uruguay volvió a empatar en el Mundial 2026 y tras el 2-2 de este domingo con la selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, las chances de clasificación a los dieciseisavos de final del torneo están comprometidas ya que el equipo uruguayo tiene 2 unidades en la tabla de posiciones.

Es que los dirigidos por Marcelo Bielsa apenas suman 2 puntos en el Grupo H y en la última fecha, el viernes 26 de junio, enfrentarán a la selección de España en Guadalajara en lo que será un partido clave porque el futuro de la Celeste en la Copa del Mundo depende del resultado de ese encuentro ante los europeos que vienen de golear 4-0 a Arabia Saudita este domingo.

Lo cierto es que la selección uruguaya volvió a tener errores defensivos importantes y por este motivo recibió dos goles que pudieron ser evitables ante un equipo africano que volvió a sorprender al mundo del fútbol y celebró otra igualdad en su estreno en la cita mundialista luego de lo que había sido el 0-0 del 15 de junio ante España.

Cuando todavía no se habían cumplido 20 minutos de juego y luego de un inicio muy bueno de Uruguay con llegadas con peligro jugando en campo rival y teniendo la iniciativa en las acciones, una falta de Rodrigo Bentancur cerca del área celeste trajo demasiados problemas para los de Marcelo Bielsa.

En el momento me pareció, y ahora busqué ese minuto

Muslera parece hacer la seña de 3 en la barrera

Se posicionan 3, pero enseguida después uno se abre 🤔

Quedan 2 y paso lo que paso: miedo a que le pegue la pelota

Parece baby fútbol pic.twitter.com/K6qGhvQFsn — Gustavo Facciola (@gustavofacciola) June 21, 2026

Fernando Muslera acomodó la barrera que solo presentó a dos hombres, pero en la transmisión de televisión se puede observar perfectamente al golero uruguayo pidiendo a tres jugadores por delante de la pelota con el objetivo de obstaculizar un posible disparo directo al arco de Uruguay.

Muslera pidiendo tres en la barrera antes del tiro libre que derivó en el primer gol de Cabo Verde frente a Uruguay. Foto: Captura.

Pero ese pedido no se cumplió. La barrera no solo estuvo conformada por dos jugadores —Maximiliano Araújo y Federico Viñas— sino que además, los dos futbolistas se abrieron justo en el momento en el que Kevin Lenini remató y el disparo, que pasó entre los dos jugadores de Uruguay, se metió en el arco defendido por un Muslera que nada pudo hacer.