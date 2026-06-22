Cuándo juega Uruguay contra España: detalles del último partido de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026

La selección de Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Luego de la segunda fecha, que se jugó el pasado domingo 21 de junio, la Celeste quedó con 2 puntos y está obligada a ganar en su último partido por la fase de grupos.

Este último partido, contra la selección de España, se jugará el próximo viernes 26 de junio a las 21:00 de Uruguay, en el Estadio Akron de Guadalajara, México. Se tratará de un encuentro muy importante para la Celeste, ya que allí se define si avanza o no a la siguiente instancia del máximo certamen que organiza la FIFA a nivel de selecciones.

Qué posibilidades tiene Uruguay de avanzar en el Mundial 2026

Federico Valverde en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

El Mundial 2026 trajo como novedad además de los 48 equipos que ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos de final. Si bien es cierto que Uruguay puede clasificar en los dos primeros lugares del Grupo H ganando frente a España, en caso de empatar o perder deberá esperar por la conclusión de los otros grupos para meterse a la próxima fase en la tercera posición.

Con el empate 2-2 ante Cabo Verde, la selección de Marcelo Bielsa llegó a dos puntos, por lo que podría terminar como tercero en caso de igualar ante los europeos —con tres puntos— o si cae y Arabia Saudita no le gana a los africanos —con dos unidades—.

Para que la selección avance en la tercera posición deberán terminar cuatro equipos peor posicionados, de los 11 grupos restantes. El primer criterio son los puntos, luego la diferencia de gol, el siguiente son los goles a favor, posteriormente el fair play (que valora negativamente las tarjetas amarillas y rojas) y por último el Ranking FIFA.