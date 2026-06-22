Mundial 2026: así se definen los clasificados como terceros y qué posibilidades tiene Uruguay de avanzar

El Mundial 2026 trajo como novedad además de los 48 equipos que ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos de final. Si bien es cierto que Uruguay puede clasificar en los dos primeros lugares del Grupo H ganando frente a España, en caso de empatar o perder deberá esperar por la conclusión de los otros grupos para meterse a la próxima fase en la tercera posición.

Con el empate 2-2 ante Cabo Verde, la selección de Marcelo Bielsa llegó a dos puntos, por lo que podría terminar como tercero en caso de igualar ante los europeos —con tres puntos— o si cae y Arabia Saudita no le gana a los africanos —con dos unidades—.

Para que la Celeste avance en la tercera posición deberán terminar cuatro equipos peor posicionados, de los 11 grupos restantes. El primer criterio son los puntos, luego la diferencia de gol, el siguiente son los goles a favor, posteriormente el fair play (que valora negativamente las tarjetas amarillas y rojas) y por último el Ranking FIFA.

Con aún cinco grupos por terminar la segunda fecha, tres ya tienen garantizado que su tercero tendrá al menos tres puntos. El Grupo C tiene a Escocia con tres puntos y la última fecha enfrentará a Brasil. Para la Celeste el mejor panorama es un triunfo de la Canarinha, con el que el equipo británico quede con tres unidades y una diferencia de gol negativa, por lo que sería una de las cuatro selecciones que el equipo de Bielsa precisa tener por debajo, si esta saca un empate ante España. En cambio si no gana el equipo de Carlo Ancelotti, el tercero de este grupo finalizará con cuatro puntos y por encima de Uruguay.

El Grupo D tiene un panorama más optimista. Paraguay jugará la última frente a Australia y en caso de que exista un ganador en este partido, el perdedor también quedará posicionado peor que Uruguay, con tres puntos y una diferencia negativa, si se da un empate de la Celeste ante la Furia Roja.

En el Grupo F el panorama es bastante similar al del C. Si Japón derrota a Suecia el tercero de dicha zona finalizará con tres puntos y diferencia negativa, también por debajo de la Celeste —si logra empatar ante España—, pero si los nipones no consiguen sumar de a tres, habrá un equipo más por encima de los Charrúas, con cuatro unidades.

El Grupo B es el de panorama menos optimista. Tiene a Bosnia y Qatar igualados con una unidad pero juegan entre ellos la última fecha, por lo que un triunfo de cualquiera de los dos pondrá a un rival más por encima de Uruguay.

En cambio, los grupos A y E tienen a dos equipos en el tercer lugar con una unidad cada uno, pero ambos juegan frente a los que están ocupando las dos primeras posiciones. Si República Checa —frente a México— o Sudáfrica —contra Corea del Sur— no ganan, el tercero de dicha zona terminará con tres unidades como máximo y una diferencia de gol negativa, lo mismo con el E, en caso de que Ecuador —ante Alemania— o Curazao —vs. Costa de Marfil— no cosechen los tres puntos.

La conclusión de la segunda fecha aclarará un poco más el panorama para Uruguay, pero lo cierto es que hoy el empate es optimista para la Celeste, pero no así la derrota, más allá de que una serie de resultados podrían poner al equipo de Bielsa en dieciseisavos con apenas dos unidades.

En la historia de las Copas del Mundo hubo tres Mundiales donde clasificaron mejores terceros y solo dos de ellos lograron hacerlo con dos puntos, pero en torneos que se recompensaba la victoria solo con dos unidades: Bulgaria y Uruguay en 1986.