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El País Ovación Mundial

Canobbio tras empate con Cabo Verde: "Encontraron un error nuestro y pagamos caro; hay que seguir para adelante"

Respecto a cómo encarar lo que queda del grupo con el partido ante España, el puntero cerró: "Con la misma cabeza de los uruguayos, metiéndole el pecho a las balas, confiando en nosotros".

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Mateo Vázquez
21/06/2026, 21:32
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Agustín Canobbio terminado el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Agustín Canobbio terminado el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Foto: AFP

Agustín Canobbio, autor del segundo gol celeste, habló con la transmisión oficial luego del empate 2-2 ante Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 y se refirió a la exigencia de la competición, a la vez que mostró confianza para el vital partido frente a España de la última fecha.

El oriundo de Fénix declaró que en "los primeros 25 o 30 minutos" Uruguay estaba "presionando arriba", pero que el rival encontró "un gol de pelota parada". "Sabíamos lo que iban a proponer, que era mucha transición, tratar de meter una contra y así fue, ellos estaban pendientes de eso", dijo respecto al estilo de los africanos.

Además, agregó que Cabo Verde hizo "su trabajo" y "salieron recompensados con un punto cuando estábamos en busca del tercero y no se dio", expresó.

Plantel de Uruguay terminado el partido frente a Cabo Verde por el Mundial 2026.
Plantel de Uruguay terminado el partido frente a Cabo Verde por el Mundial 2026.
Foto: AFP

Respecto a los errores determinantes en los partidos de la selección expresó: "No solo en este partido, hay bastantes partidos en la Copa del Mundo que son muy efectivos en los que la posesión de pelota no te garantiza nada, llegan y castigan. Es una Copa del Mundo es al máximo nivel, con mucho detalle y efectividad. Intentamos, tuvimos las situaciones, ellos encontraron un error nuestro y pagamos caro, pero hay que seguir para adelante".

Respecto a cómo encarar lo que queda del grupo con el partido ante España, Canobbio cerró: "Con la misma cabeza de los uruguayos, metiéndole el pecho a las balas, confiando en nosotros y hacer nuestro juego que tenemos una selección y un grupo muy calificado para afrontar cualquier desafío".

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