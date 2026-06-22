Maximiliano Araújo tras el duro empate de Uruguay ante Cabo Verde: “Necesitamos ganar y tenemos que hacerlo”

La selección de Uruguay consiguió un duro empate ante Cabo Verde por 2-2 por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Por esto complicó sus chances de acceder a la siguiente instancia y Maximiliano Araújo, autor de uno de los goles celeste, fue claro: “Necesitamos ganar y tenemos que hacerlo”.

El extremo del Sporting Portugal se refirió a su gol que significó el 1-1 parcial de la Celeste en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos. “No sirve de nada el gol”, sentenció ni bien finalizó el encuentro ante la selección de Cabo Verde.

A su vez, se refirió a lo que fue el partido de la Celeste, que llegó a darlo vuelta en el final de la primera parte. "Otra vez lo buscamos hasta el final, pero no alcanzó para cuidar el resultado y también terminamos sufriendo un poco", expuso.

Por último, le consultaron sobre lo que será el último partido de la selección uruguaya en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 ante España, que viene de golear 4-0 a Arabia Saudita. "Para nosotros no pasa nada (que haya goleado España) es lo mismo", remarcó el extremo zurdo de 26 años con el afán de poder vencer al vigente campeón de la Eurocopa.

De esta manera, Uruguay quedó con dos puntos en el Grupo H del Mundial 2026 a raíz de los empates que consiguió ante Arabia Saudita por 1-1 y contra Cabo Verde por 2-2. Algo que complica y mucho a la Celeste en su afán de acceder a la siguiente fase del torneo más importante que organiza la FIFA a nivel de selecciones.

El gol de Maximiliano Araújo

Agustín Canobbio y Maximiliano Araújo celebran el segundo gol de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Uruguay perdía 1-0 ante Cabo Verde tras un tiro libre que ejecutó Kevin Lenini en el minuto 21. Sin embargo, la Celeste alcanzó el empate en el minuto 44 porque Federico Valverde levantó un buen centro por banda izquierda, Rodrigo Bentancur peleó en el juego aéreo por esa pelota que terminó dando en el palo y en el rebote apareció Araújo para, de palomita, estampar el 1-1.

EMPATÓ LA CELESTE



En el cierre del primer tiempo, Maxi Araújo captó el rebote y puso el 1 a 1 para Uruguay ante Cabo Verde en Miami.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6FgSzBHAUu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El próximo encuentro de Uruguay en el Grupo H del Mundial 2026

Plantel de Uruguay terminado el partido frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Ahora, Uruguay ya piensa en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. La Celeste que conduce técnicamente el argentino Marcelo Bielsa cierra su participación en el certamen jugando en tierras aztecas.

Uruguay tendrá su último partido el próximo viernes contra la selección de España, desde la hora 21:00, en el Estadio Akron de Guadalajara, México. Se tratará de un encuentro muy importante para la Celeste en su afán de poder avanzar a la siguiente instancia del máximo certamen que organiza la FIFA a nivel de selecciones.