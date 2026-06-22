Marcelo Bielsa: de "los errores son mi responsabilidad" a cuál fue el "problema más importante" de Uruguay

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, habló este domingo tras la igualdad 2-2 frente a Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 e hizo su análisis del compromiso.

"No pudimos marcar diferencia y cuando cedimos el protagonismo las diferencias se acortaron", inició en diálogo con DSports.

Al ser consultado sobre qué influencia tuvo el posicionamiento de Federico Valverde sobre el sector izquierdo en el complemento, Bielsa dijo: "No es una cuestión determinante, puede jugar libre por todo el frente (de ataque)".

En este sentido, reveló cuál cree que fue la cuestión más importante para el resultado: "Lo determinante para el resultado fue que cedimos el protagonismo en algún momento en el que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival".

Respecto de la falta de eficacia que tuvo Valverde en un remate desde afuera del área y un tiro libre, expresó: "En el fútbol se convive a veces con situaciones que se merecen, otras que no; es anecdótico".

En referencia al cruce ante la selección de España el próximo viernes 26 de junio, dijo: "Sí, por supuesto, nosotros necesitamos ganar y, habiendo un partido, por supuesto que lo vamos a considerar".

Marcelo Bielsa y cuál fue "el problema más importante" de Uruguay

Marcelo Bielsa una vez que finalizó el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Ante el análisis de un periodista acerca de por qué no ingresó antes Nicolás De la Cruz, Bielsa expresó: "Yo creo que Ugarte, Valverde y Bentancur es un muy buen mediocampo del equipo uruguayo, coincido con que costó que ese sector del campo fuera decisivo, no comparto que hayan sido 10 minutos, creo que jugamos algo más, unos 20 minutos donde justamente se vio lo que usted señala que dejó de ver muy rápidamente. Entonces usted opina que los futbolistas que jugaron en la mitad de la cancha deberían haber tenido opciones de sustitución, yo elegí lo contrario, elegí insistir con jugadores que para mí son muy importantes, muy capaces y me pareció que lo que habíamos hecho en ese comienzo del partido lo podíamos retomar".

En este sentido profundizó: "De hecho el primer tiempo lo cerramos con sensaciones de peligro, conseguimos dos goles y yo creo que el problema más importante del equipo fue que empezó el segundo tiempo con la victoria y con la pelota, y fue en ese momento cuando no logró cerrarlo al partido: crear peligro y hacerle sentir al rival que no podían. Después cuando se produce el 2-2, los goles son anímicamente muy influyentes, pero en el cierre del partido también tuvimos dos o tres opciones de gol claras, pero ya no era lo mismo porque podíamos haber ganado el partido y también haberlo perdido".