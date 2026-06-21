El reclamo de Cabo Verde tras el 1-1 parcial de Uruguay y la curiosa acción de Federico Viñas con Telmo Arcanjo

En el cierre del primer tiempo Uruguay marcó dos goles que significaron la remontada parcial ante Cabo Verde por el segundo partido del grupo H del Mundial 2026. Cuando corrían 43 minutos, Telmo Arcanjo quedó tendido en el suelo con una dolencia muscular y el delantero Federico Viñas estaba ayudándolo a estirar mientras la Celeste avanzaba con la pelota.

Sin embargo, una vez que los dirigidos por Marcelo Bielsa pasaron la mitad de la cancha, Viñas percibió que el árbitro noruego Espen Eskas le dio continuidad al juego y dejó de asistir a su colega para posicionarse en el sector ofensivo.

De pronto llegó el centro de Federico Valverde desde la izquierda y el cabezazo defensivo de Lopes Cabral que le dejó la pelota servida a Maximiliano Araújo, el autor del 1-1 parcial con una palomita dentro del área chica.

De inmediato, los futbolistas de Cabo Verde le reclamaron al juez por no haber interrumpido el ataque para que atendieran a su compañero. De hecho, los referentes del plantel se aproximaron a Valverde para evidenciarles su molestia con la situación, y luego el partido prosiguió.

Después, en el segundo minuto de adición, Arcanjo debió acatar la decisión del juez, quien le pidió que se retirara de la cancha durante un minuto entero. ¿Por qué motivo? Porque al haber pedido asistencia médica, debe cumplir con el reglamento y retirarse del campo de juego por ese lapso.

En el sexto minuto de adición, Uruguay logró revertir el marcador: Manuel Ugarte levantó el centro, Araújo la bajó y Agustín Canobbio definió abriendo el pie para colocar el 2-1.

Con este resultado parcial, Uruguay está llegando a los cuatro puntos en su llave, la misma cantidad que España, quien se impuso 4-0 frente a Arabia Saudita para obtener su primera victoria en el torneo.

La Celeste se medirá ante La Furia Roja el próximo viernes 26 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Guadalajara por la última fecha del grupo.

Maximiliano Araújo ya acumula dos goles y una asistencia con Uruguay en el Mundial 2026

Con su tanto ante Cabo Verde, Araújo llegó a su segundo gol en el Mundial 2026, donde también registra una asistencia. Bielsa fue quien lo hizo debutar en la selección mayor, donde acumula un total de 30 partidos oficiales en los que aportó cinco goles y 10 asistencias.