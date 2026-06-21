Los obsequios del DT de Cabo Verde a Marcelo Bielsa previo al inicio del partido por el Mundial 2026

La segunda presentación de la selección de Uruguay en el Mundial 2026 es este domingo frente a la debutante Cabo Verde en el Estadio de Miami, por la segunda fecha del grupo H que también comparten con España y Arabia Saudita.

Respecto a lo deportivo hay muchas cosas en juego porque solo quedará un partido más por fase de grupos para definir la clasificación de cada país a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Pero más allá de eso, antes de que el árbitro noruego Espen Eskas hubo un detalle pintoresco que involucró a los dos entrenadores: Bubista de Cabo Verde y Marcelo Bielsa de Uruguay.

Como sucede en la previa de cada partido, las dos selecciones salieron al campo de de juego para cantar los respectivos himnos y formar parte de la habitual ceremonia prepartido.

Una vez que terminó, los jugadores suplentes se dirigieron al banco y los titulares se dispersaron en la cancha, mientras que Bielsa procuró prepararse para el inicio del partido en su rectángulo de cal.

Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay en el Mundial 2026. LARS BARON/AFP fotos

Pero instantes antes de que el árbitro diera comienzo al encuentro y comenzara a rodar el balón, el entrenador de Cabo Verde —Pedro Leitão Brito, mejor conocido como Bubista— se acercó al banco de la Celeste para entregarle dos obsequios a su colega argentino.

El seleccionador caboverdiano se dio un apretón de manos con Bielsa e inmediatamente le hizo entrega de dos objetos: un banderín que pareció ser de Cabo Verde y una carta enrollada y sujeta por un listón.

Los entrenadores mantuvieron un breve intercambio de camaradería y enseguida cada uno se concentró en lo suyo y la pelota comenzó a rodar en Miami.