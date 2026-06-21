Dónde ver Noruega vs. Senegal en vivo por el Mundial 2026: hora, previa y qué canales transmiten el partido

Noruega y Senegal se enfrentarán el lunes 22 de junio de 2026 a las 21:00 horas por el Grupo I del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El cruce llegará con presentes distintos en la zona: Noruega debutó con un contundente 4-1 ante Irak, impulsada por un doblete de Erling Haaland, un gol de Leo Østigård y un tanto en contra sobre el cierre. Senegal, en cambio, cayó 3-1 frente a Francia y descontó en el tiempo agregado por intermedio de Ibrahim M'Baye, por lo que necesitará sumar para acomodarse en la pelea del grupo.

Dónde ver el partido entre Noruega y Senegal en vivo

El partido se podrá seguir por DSports (televisión por cable) y a través de DGO (streaming) para todo el territorio uruguayo. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que también será una alternativa para ver el encuentro. Las otras opciones para verlo por streaming son Flow, DAZN y AUF.TV.

Erling Haaland disputando una pelota con la selección de Noruega frente a Irak por el Mundial 2026. Foto: BUDA MENDES/AFP fotos.

Cómo llegan Noruega y Senegal

En el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones hay un partido jugado: Senegal ganó ese encuentro.

Noruega compite en el ámbito de la UEFA y, aunque no ha sido una potencia sostenida en Copas del Mundo, cuenta con antecedentes relevantes: sus mejores campañas llegaron al alcanzar los octavos de final en 1938 y 1998. Su fútbol suele apoyarse en una buena exportación de talentos a ligas europeas, y en este torneo ya mostró eficacia ofensiva con Haaland como figura.

Senegal, representante de la CAF, llega con el peso de ser una de las selecciones africanas más fuertes de los últimos años.

Sadio Mané, futbolista de Senegal, reaccionando durante el partido con Francia por el Mundial 2026. Foto: Franck Fife/AFP

Campeón de la Copa Africana de Naciones en 2021 y cuartofinalista mundialista en 2002, el equipo africano buscará recuperarse tras la derrota ante Francia y sostener sus aspiraciones de clasificación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.