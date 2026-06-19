El gesto de Jhon Arias con su barrio en Colombia: pantalla gigante para ver el Mundial y regalos para los niños

Mientras defendía a Colombia en el Mundial 2026, Jhon Arias también se las ingenió para estar cerca de sus raíces. El futbolista del seleccionado cafetero organizó y financió una jornada especial en el barrio Samper, de la ciudad de Quibdó, donde creció, para que toda la comunidad pudiera seguir el debut de la Tricolor frente a Uzbekistán.

La iniciativa surgió ante las dificultades de señal de televisión y la falta de televisores en muchas viviendas de la zona. Por ese motivo, el mediocampista dispuso la instalación de una pantalla gigante en un parque del barrio, que terminó colmado de vecinos de todas las edades.

El propio Arias se encargó de invitar a la comunidad mediante un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. "Para mí es un enorme gusto poder ser parte de algo tan bonito y poder retribuir un poco todo ese cariño y todo ese apoyo que ustedes me dan a diario", expresó el futbolista.

En el mensaje, el colombiano agregó: "Los espero, espero que disfruten esta bonita experiencia y que vibren junto con nosotros en busca de esa primera victoria".

La jornada tuvo además un costado solidario. El futbolista, apodado "Jhoncito", regaló camisetas y balones a varios niños que asistieron al evento, en un gesto que fue celebrado por los vecinos y que rápidamente trascendió las fronteras de Colombia.

Arias, una de las principales figuras del combinado cafetero y pieza clave en el esquema de Néstor Lorenzo, dejó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026 al demostrar que, pese al éxito y la distancia, no se olvidó del barrio que lo vio dar sus primeros pasos en el fútbol.

#ÚltimaHora | JHON ARIAS LLEVA EL MUNDIAL A SU BARRIO



El futbolista colombiano Jhon Arias organizó y financió la instalación de una pantalla gigante en el barrio Samper, en Quibdó, para que decenas de familias pudieran disfrutar del debut de Colombia en el Mundial 2026.



Además… pic.twitter.com/NRItr2VoCK — La Capital News (@LaCapitalNews) June 19, 2026

El debut

Tras ocho años de ausencia, Colombia volvió a jugar un Mundial y lo hizo con una sonrisa: doblegó 3-1 a Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

La gran figura de la noche fue Luis Díaz. Cada vez que tocó la pelota se vio lo mejor del equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo. Y eso quedó demostrado con el soberbio pase que le metió a Daniel Muñoz, quien definió de primera para estampar el 1-0.

Los Cafeteros cumplieron con la obligación de sumar los tres puntos en su debut y ya piensan en su próximo adversario: será la selección de la República Democrática del Congo el próximo martes en el Estadio Guadalajara, México, a la hora 23:00.