Irak vs. Noruega en vivo por el Mundial 2026: los nórdicos se ilusionan con el debut de Haaland en el torneo

Irak se enfrenta ante Noruega por la primera fecha del grupo I del Mundial 2026. El partido se disputa desde las 19:00 horas en el Estadio Boston ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, afirmó en la antesala del partido que Erling Haaland está listo para causar un "gran impacto" en el regreso de los vikingos a una Copa del Mundo por primera vez en 28 años.

Haaland, figura del Manchester City, marcó 16 goles durante una fase de clasificación en la que Noruega firmó un pleno de victorias, incluido un doble triunfo sobre Italia, para asegurarse su primera participación en un Mundial desde 1998.

Noruega inicia su aventura dentro de un grupo exigente que también integran la bicampeona mundial Francia y Senegal. Los dirigidos por Didier Deschamps vienen de imponerse 3-1 frente a Senegal para quedar al menos de forma transitoria como únicos líderes de esta llave.

Haaland saltó a la fama con nueve goles contra Honduras en un partido del Mundial Sub-20 de 2019 y ahora debutará en el mayor escenario de este deporte.

"Esperemos que tenga un gran impacto", dijo Solbakken, de 58 años, quien formó parte de la selección como mediocampista la última vez que Noruega disputó un Mundial.

Con información de AFP.

