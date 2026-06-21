Dónde ver Francia vs. Irak por el Mundial 2026: hora del duelo por el Grupo I, con Mbappé como protagonista

Francia e Irak se enfrentarán por el Mundial 2026 el lunes 22 de junio de 2026, a las 18:00, en un partido del Grupo I que se jugará en el Lincoln Financial Field, ubicado en Philadelphia, Estados Unidos.

El seleccionado europeo llega fortalecido después del 3-1 ante un rival fuerte como Senegal, un estreno que resolvió en el segundo tiempo con dos goles de Kylian Mbappé y otro de Bradley Barcola. El equipo asiático viene de caer 4-1 frente a Noruega pese al gol de Aymen Hussein, por lo que afrontará este cruce con la necesidad de sumar para sostener sus opciones en la zona.

Dónde ver el partido entre Francia y Irak en vivo

Para quienes busquen dónde ver el partido en vivo, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable y por DGO en streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo para el territorio uruguayo, desde donde también se podrá ver a través de Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Francia e Irak a la segunda fecha del Mundial

En el historial entre ambas selecciones no figuran partidos jugados. Por eso, el foco queda puesto en el presente de cada uno en el torneo.

Francia mostró jerarquía en su debut ante Senegal: no había marcado en el primer tiempo, pero aceleró en el complemento y terminó ganando 3-1 con Mbappé como figura decisiva, asistido primero por Michael Olise y luego anotando el cierre en el 90+6.

Bradley Barcola marcando el segundo gol de Francia contra Senegal en el campeonato Mundial 2026. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Irak, en cambio, tuvo un estreno cuesta arriba ante Noruega: igualó transitoriamente con Aymen Hussein, pero recibió dos goles de Erling Haaland, otro de Leo Østigård y un tanto en contra en el cierre; además, Zaid Tahseen fue amonestado.

La selección francesa carga con una historia fuerte en los Mundiales, respaldada por sus títulos de 1998 y 2018 y por generaciones que suelen combinar figuras consolidadas en Europa con recambio de primer nivel. Los galos intentan sacarse la espina de 2022, cuando lucharon hasta el final en la definición frente Argentina pero cayeron por penales. Irak tiene como gran referencia continental la Copa Asiática obtenida en 2007 y busca crecer en una Copa del Mundo en la que sus participaciones han sido escasas y sin avances más allá de la fase de grupos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.