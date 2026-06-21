El grosero doble error defensivo de Uruguay en un lateral a favor que derivó en el empate de Cabo Verde

Fue un golpazo el que sufrió la selección de Uruguay en los primeros minutos del segundo tiempo del partido frente a Cabo Verde, por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Hard Rock de Miami, que por un grosero doble error de la defensa recibió el empate del combinado africano a los 61' y se le complicó tanto el trámite como la clasificación a la siguiente fase.

Lo más increíble es que fue a partir de un saque lateral a favor en la banda izquierda de la cancha, tras el que una conjunción de errores no forzados los jugadores celestes terminaron yendo a buscar la pelota adentro de su arco.

Juan Manuel Sanabria sacó hacia atrás para Mathías Olivera, quien ante la presión de un atacante caboverdiano intentó pasársela rápido a su pareja de zaga Sebastián Cáceres de primera. Pero el pase fue defectuoso y quedó a mitad de camino, cosa que generó el segundo error defensivo de Uruguay: la impaciencia del arquero Fernando Muslera por ir a buscar una pelota dividida y descuidó totalmente su arco.

El guardameta uruguayo salió más allá del área para rechazar el balón, pero el delantero caboverdiano Hélio —recién ingresado— llegó primero y con un control orientado hacia adelante consiguió eludir a Muslera y definir con el arco vacío.

Fue el empate de Cabo Verde a media hora del final del partido que complicó las chances de Uruguay y además obligó un doble cambio de Marcelo Bielsa: puso a Darwin Núñez y Nicolás De La Cruz para ir a buscar los tres puntos.