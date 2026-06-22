Tras el empate 2-2 contra Cabo Verde, cuándo vuelve a jugar la selección de Uruguay por el Mundial 2026

La selección de Uruguay se complicó la vida al igualar 2-2 con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. De esta manera, la Celeste quedó muy urgida de cara a su último partido por la fase de grupos.

La Celeste, que hace base en Playa del Carmen, volvió a Miami con tan solo una unidad a raíz de su empate con Arabia Saudita por 1-1 por la primera fecha en la Copa del Mundo 2026.

En tal sentido, Uruguay necesitaba ganar para llegar con más oxigeno de cara a la última fecha de la fase de grupos del Mundial en Canadá, México y Estados Unidos para soñar con el pasaje a dieciseisavos de final.

En el primer tiempo ante el combinado africano, Uruguay jugó de forma muy nerviosa y más cuando su rival se puso arriba en el marcador a través de un tiro libre en el minuto 21.

Maximiliano Araújo convierte gol anulado de Uruguay a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

El que lo ejecutó fue Kevin Lenini y el esférico pasó por el medio de la barrera (conformada por Federico Valverde y Maximiliano Araújo) para que se metiera contra el palo izquierdo de Fernando Muslera.

En el minuto 44 explotó el Hard Rock Stadium porque Valverde levantó un buen centro por banda izquierda, Rodrigo Bentancur peleó en el juego aéreo por esa pelota que terminó dando en el palo y en el rebote apareció Araújo para, de palomita, estampar el 1-1. Fue el segundo tanto en el Mundial para el jugador del Sporting Portugal.

La selección uruguaya conseguía un gol clave para seguir soñando con avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Pero todavía quedaba algo más antes que terminara la primera parte.

Y eso se dio en el minuto 45+6 cuando el volante Manuel Ugarte levantó un centro, Araújo la bajó de cabeza para que Agustín Canobbio abriera el pie y convertir el 2-1 en el Hard Rock Stadium. La Celeste daba vuelta el marcador.

En el complemento se dio un grosero error defensivo. Juan Manuel Sanabria sacó un lateral, Mathías Olivera la jugó mal atrás, Hélio Varela la capturó, gambeteó a Muslera —que salió lejos— para el 2-2 de Cabo Verde.

El próximo partido de Uruguay

Marcelo Bielsa en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Ahora, Uruguay ya piensa en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. La Celeste que conduce técnicamente el argentino Marcelo Bielsa cierra su participación en el certamen jugando en tierras aztecas.

Uruguay tendrá su último partido el próximo viernes contra la selección de España, desde la hora 21:00, en el Estadio Akron de Guadalajara, México. Se tratará de un encuentro muy importante para la Celeste en su afán de poder avanzar a la siguiente instancia del máximo certamen que organiza la FIFA a nivel de selecciones.