Evaristo González, consejero de Peñarol, tuvo problemas con hinchas de Argentina en el partido Uruguay-Cabo Verde

Cuando faltaban 10 minutos para finalizar el tiempo reglamentario del encuentro entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, se dio una situación en lo que sería la Tribuna América del Estadio Centenario, pero en el Hard Rock Stadium de Miami.

El cruce, que se dio muy cerca de la zona de trabajo de la prensa, involucró a Evaristo González, consejero de Peñarol, quien tuvo dificultades con unos argentinos, lo que provocó que los guardias del estadio se aproximaran hacia esta zona de las gradas y terminaran retirando a uno de los individuos.

El hincha de Argentina que tuvo el intercambio con Evaristo González- Foto: Juan Pablo Romero.

El episodio encontró a los involucrados discutiendo e intercambiando algunos insultos, hasta que alrededor de seis hombres de la seguridad y algunos policías se llevaron a un hincha que vestía con camiseta de Lionel Messi con el dorsal 19 (primer número que la Pulga utilizó en la albiceleste), un gorro y lentes de ver.

Fue el único al que se retiró, pese a que el intercambio se dio con una barra de hinchas argentinos.

Tras el cruce, el partido finalizó 2-2, lo que deja a la selección de Uruguay complicada en el grupo H de cara a la clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.