Pareja uruguaya se comprometíó en el tribuna pero justo el gol de Cabo Verde arruinó todo el romance: video viral

El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y fue replicada por medios de distintos países. El motivo no fue una jugada espectacular ni una polémica arbitral, sino la inesperada coincidencia que tuvo como protagonistas a dos hinchas celestes en la tribuna del Hard Rock Stadium de Miami.

Mientras Uruguay mantenía la ventaja en el marcador por 2 - 1, una pareja uruguaya decidió dar un paso importante en su relación en plena tribuna. Rodeados de compatriotas, los novios protagonizaron un emotivo pedido de matrimonio que fue captado por varios aficionados.

En las imágenes se observa a la mujer colocando el anillo en el dedo de su pareja, quien sostenía en brazos a su hijo. El romántico momento desató una ovación entre los hinchas cercanos, que comenzaron a aplaudir, cantar "¡Uruguay, nomá!" y reclamar el tradicional "¡Beso, beso!".

Le pidió matrimonio en pleno partido de Uruguay 🇺🇾.



Y justo llegó el empate de Cabo Verde 🇨🇻.pic.twitter.com/tE53QdJZwx — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 22, 2026

La pareja accedió al pedido y selló el compromiso con un beso ante la celebración general. Sin embargo, la alegría duró apenas un instante.

Casi de inmediato, Cabo Verde aprovechó un grave error en la salida de la selección uruguaya y Hélio Varela marcó el 2-2 definitivo, resultado que complicó a la Celeste en su grupo. Los novios y los hinchas a su alrededor reaccionaron con desilusión pero al final se lo toman con humor.

La secuencia completa quedó registrada en video y fue precisamente esa coincidencia la que terminó convirtiéndola en un fenómeno viral. En las redes sociales no faltaron las bromas de los hinchas y cómo un error en cancha terminó arruinando el romántico momento.

La pareja pasó de celebrar uno de los momentos más felices de su vida a presenciar, casi sin transición, el gol que privó a Uruguay de una victoria clave en el Mundial.