"Enorme decepción": Buysan, Kesman y Gorzy cuestionaron a Uruguay tras el empate con Cabo Verde en el Mundial

Este domingo, Uruguay dejó escapar una victoria que parecía encaminada y complicó sus posibilidades en el Mundial 2026. La selección empató 2-2 ante Cabo Verde en un partido marcado por errores defensivos y una actuación que generó cuestionamientos, tanto por el rendimiento colectivo como por las decisiones de Marcelo Bielsa.

Después del empate 1-1 con Arabia Saudita en el debut, la Celeste necesitaba ganar para llegar con mayor tranquilidad a la última fecha del Grupo H, que se disputará el viernes frente a España. Sin embargo, volvió a exhibir problemas que le costaron dos puntos y ahora afrontará el cierre de la fase de grupos con la obligación de conseguir un triunfo.

Las críticas, por lo tanto, no tardaron en aparecer. El periodista Alberto Kesman fue especialmente duro al analizar el encuentro. “Fútbol sin forma ni jerarquía”, escribió en su cuenta de X, y agregó que Uruguay “hizo los dos goles a favor y los dos en contra”.

También cuestionó el nivel de varios futbolistas y sostuvo que las actuaciones estuvieron “ni sombra del prestigio en sus equipos”. “Abusó de pelota para atrás con rendimientos bajísimos”, escribió. En el fin de su mensaje, apuntó directamente contra Bielsa y disparó: "además quedó comprobado que el DT nunca tuvo influencia positiva".

Triste derrota de Uruguay. Fútbol sin forma ni jerarquía . Hizo los dos goles a favor y los dos en contra. Actuaciones ni sombra del prestigio en sus equipos. Abusó de pelota para atrás con rendimientos bajísimos. Además quedó comprobado que el dt nunca tuvo influencia positiva — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) June 22, 2026

Federico Buysan, por su parte, calificó el resultado como una “enorme decepción”. En su análisis señaló que Uruguay se aceleró al comienzo del segundo tiempo, cedió la iniciativa y terminó pagando otro “grosero error”.

Además, remarcó la exposición defensiva del equipo, el desgaste físico y la falta de respuestas pese a algunas aproximaciones en el cierre del partido. “Jugamos muy expuestos, agotados y, a pesar de que tuvimos alguna al cierre, no fue suficiente. No utilizamos todos los cambios, pero igual es brevísimo con tantos errores. Fragilidad en momentos claves”, aseguró.

Federico Buysan en El Espectador Deportes. Foto: Captura de YouTube @elespectador810.

Sergio Gorzy también apuntó a los errores. A través de sus ya clásicos "Apuntes celestes", consideró que el primer gol de Cabo Verde llegó por un problema en la barrera y definió el segundo directamente como un “blooper”. A su entender, resultó "difícil rescatar" aspectos positivos más allá de algunos contragolpes aislados y volvió a poner el foco en la demora para realizar modificaciones.

"Conclusión: se puede empatar o perder con superiores sin dramatizar. Pero Arabia y Cabo Verde son un escalón demasiado bajo para que sea aceptable este tipo de rendimientos y resultados", escribió. "Moraleja: si la culpa no es Bielsa, entonces queda claro que no era necesario, es caro y resulta tóxico según nos confesó".

#APUNTESCELESTES

Arabia y Cabo Verde



Partido ARABIA

1)No merecimos perder 1er tiempo

2) merecimos más en el 2do tiempo.

3)los goles no se merecen, se hacen (Dr César L. Gallardo)

4) Matías Viña y Darwin faltos de fútbol.

5)Valverde puntero derecho contra equipos defensivos es… — Sergio Gorzy⭐️⭐️⭐️⭐️ (@camaraceleste) June 22, 2026

En el tramo final de su análisis volvió a cuestionar el ciclo del entrenador. “Moraleja: si la culpa no es Bielsa, entonces queda claro que no era necesario, es caro y resulta tóxico según nos confesó”.

El empate deja a Uruguay en una situación comprometida. Sin embargo, Gorzy recordó el Mundial de 2014, cuando la selección derrotó a Inglaterra e Italia en apenas cuatro días para revertir un panorama igualmente adverso. Esta vez, la Celeste necesitará una reacción similar ante España para mantener vivas sus chances de clasificación.