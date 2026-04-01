Sergio Gorzy estalló contra Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay y Argelia: "Es caro, innecesario y tóxico"

Este martes, la selección uruguaya empató 0 a 0 frente a Argelia en un amistoso disputado en el Allianz Stadium de Turín. El equipo que dirige Marcelo Bielsa se midió ante otra selección clasificada a la Copa del Mundo, que se disputará desde junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Las reacciones de los periodistas deportivos no tardaron en llegar, y una de las más filosas fue la de Sergio Gorzy, quien publicó un extenso análisis en X. Allí volvió a cuestionar el proceso encabezado por Bielsa. "Todo cambió luego de la Copa América. Incluso durante la Copa", escribió en referencia al torneo continental celebrado en 2024. "La segunda parte de la Copa fue sin victorias en campo. Luego, 18 partidos con apenas tres triunfos a Colombia y los eliminados Perú y Venezuela".

En su análisis aclaró que no incluye "las victorias amistosas" ante Uzbekistán y República Dominicana porque Bielsa "no citó a los mejores 24 futbolistas, citando una selección C-D". Por lo tanto, aseguró: "3 partidos ganados en los últimos 21 partidos".

En un siguiente tuit, el periodista desplegó su ya clásica sección Apuntes celestes, donde analiza el desempeño de la selección a través de una serie de puntos. Entre los 14 que escribió, destacó el rendimiento de "la zaga -Ronald-Josema" y de los jugadores Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta y Agustín Canobbio.

Luego, apuntó directo contra Bielsa. "Es caro, innecesario y tóxico. Lo dije el primer día", disparó. "Igual podemos pelear el Mundial y ligando con los cruces hasta ganarlo CON Bielsa pero no POR Bielsa", aclaró. Por último, dio su pronóstico sobre el torneo FIFA: "Desde el primer día con siete clasificados de 10, el ÚNICO partido que importa es el CUARTO del mundial el 2 o 3 de julio. Allí se define todo".

#APUNTESCELESTES

1) Nuevo empate y sin goles.

2) Bien en poner titulares.

3) Mal en hacer cambios a los 87 y 92 minutos sin sentido. Solamente humillando. Innecesarios.

4) Uruguay recuperó la zaga Ronald-Josema y anduvieron bien.

5) Argelia al igual que Inglaterra no remató al… — Sergio Gorzy⭐️⭐️⭐️⭐️ (@camaraceleste) March 31, 2026

Un seguidor de Gorzy llamó la atención del periodista con un comentario sobre su análisis. "En el punto 12 no lo comparto , lo de tóxico lo dijo él", escribió. "Sí. Dije irrespetuoso. Cada día queda más claro. Pero el se autopercibe tóxico. No lo voy a contradecir", respondió.

La definición remite a la conferencia de prensa que Bielsa ofreció en noviembre, donde se mostró autocrítico y dijo: "Yo soy tóxico". En ese diálogo con la prensa, también comentó: "Soy una persona tímida, obsesiva, mecanizada. No me gusta el desorden, me siento incómodo en ese escenario. Me cuesta actuar suelto, desinhibido, amigable. Dentro de esa forma de ser, siempre fui calificado positivamente por la gente que conviví, porque se ve que hay otros valores que pueden generar aceptación”.

Marcelo Bielsa en el amistoso entre Uruguay y Argelia. Foto: @Uruguay.

En noviembre, luego de que la selección perdiera en un 5 a 1 contra Estados Unidos, Gorzy fue todavía más crítico con Bielsa. Aseguró que el director técnico "no transmite" y sostuvo que no debería renunciar. “Si renuncia, los bielsistas dirán que salíamos campeones. No… que vaya a la copa y que la copa se la entreguen Trump, Infantino y Messi", escribió en X.

En otro pasaje, apuntó a quienes impulsaron su llegada: “Los que tuvieron la idea de traerlo no son culpables. Son víctimas… fueron ingenuos. Costó 24 palos”. Y añadió una comparación irónica: “Pagamos al Mago Copperfield en Las Vegas y tenemos al Mago sin dientes en Rosario”.