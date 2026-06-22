Uruguay extendió una racha de 56 años sin poder superar a una selección debutante: así está el historial

Uruguay extendió su mala racha frente a selecciones debutantes en Copa del Mundo. Con el empate 2-2 ante Cabo Verde, el triunfo 2-0 ante Israel en el Mundial de México 1970 fue el último donde la Celeste le dio la bienvenida a una nueva nación con una derrota.

Pero el panorama cambió a partir de 1986. Sacando la primera Copa del Mundo, donde las 13 selecciones eran debutantes y Uruguay ganó sus cuatro partidos, la selección llevaba tres triunfos en tres presentaciones ante nuevos equipos.

En Suiza 1954 le dio la bienvenida a Escocia con un contundente 7-0, ocho años después abrió el Mundial de Chile frente a Colombia con triunfo 2-1 y nuevamente tras ocho años mantuvo la tradición en el ya mencionado partido con Israel.

Sin embargo en el segundo Mundial de México, en 1986, Uruguay recibió un revés tremendo por parte de Dinamarca. La derrota 6-1 de la Celeste cortó el invicto frente a debutantes y la maldición se mantuvo hasta hoy en día, más allá de que los enfrentamientos fueron apenas dos más.

En el 2002 la selección Charrúa se fue eliminada en fase de grupos. Llegó a la última fecha a enfrentar a Senegal que se estrenaba en la competición más importante del fútbol y con un empate se metía a octavos de final. Si bien la Celeste logró remontar tras el 0-3 al que se fue al entretiempo, un cabezazo fallado por Richard Morales en la hora evitó la épica y Uruguay se volvió a casa con igualdad 3-3.

Cabo Verde fue su nueva piedra en el zapato, ante quien se ilusionó de quebrar una racha de 60 años sin dar vuelta un partido en Mundiales, pero sufrió el empate 2-2.

La última vez que Uruguay ganó de atrás en una Copa del Mundo fue frente a Francia en la fase de grupos de Inglaterra 1966.