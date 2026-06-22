Muslera tras el empate de Uruguay: "Es una lástima que por dos jugadas complicadas se llegue a otro empate"

Fernando Muslera, arquero de la selección uruguaya, habló este domingo tras la igualdad 2-2 ante Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 e hizo su análisis del compromiso: "Lamentablemente se empató un partido que se trabajó bastante. Creo que, como en el segundo tiempo del partido pasado, se insistió, se llegó y después es una lástima que por dos jugadas complicadas se llegue a otro empate, pero bueno, queda un partido más que depende de nosotros y eso es lo más importante", inició.

Al ser consultado acerca de si considera que aún hay esperanza de que la Celeste avance a dieciseisavos de final, respondió con contundencia: "Sin duda, eso depende de nosotros, que es lo más importante. Marcelo (Bielsa) no habló mucho por todos los compromisos que tenía, pero ya desde que entramos al vestuario mismo los jugadores empezamos a hablar y sabemos bien lo que tenemos por delante".

En referencia a lo que sucedió en los dos goles recibidos por la selección, dijo: "Son situaciones del fútbol, en el tiro libre se abre la barrera, ahí te roba un segundo. Y en el segundo gol es lo que es, un mal despeje, querés cubrir, llegás tarde, tratás de ahogar para que se pueda hacer un mal control o lo que sea, y también hay mucha virtud del rival en esa situación".

La autocrítica de Sebastián Cáceres tras el empate de Uruguay

Fernando Muslera y Sebastián Cáceres con la selección de Uruguay en el Mundial 2026. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP fotos

Sebastián Cáceres, zaguero de la Celeste, fue autocrítico en zona mixta: "Obviamente es frustrante por no haber conseguido los tres puntos. Creo que en el primer tiempo generamos mucho y pudimos haber encontrado la ventaja, y ellos se encuentran con ese gol de tiro libre", dijo al principio el jugador del América de México.

"Pero creo que nos hacen goles con mucha facilidad", añadió.

"Nos ha pasado que con poco nos generan y nos terminan haciendo gol. A veces son jugadas aisladas, que a lo mejor estás haciendo un buen partido y una mala ejecución (te complica)", declaró en la misma línea.

En su análisis explicó que "a veces no es un tema de concentración", porque "cualquiera puede errar un pase". Pero remarcó que "en estos partidos nos han costado goles", pese a que también Uruguay ha "tenido situaciones por errores de rivales" que tampoco pudo convertir.