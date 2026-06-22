Las dos caras de Fernando Muslera en el Mundial: del récord al error que compromete la clasificación de Uruguay

Enviado a Miami, Estados Unidos

El día en que se convirtió en el uruguayo con mayor cantidad de partidos en Mundiales en solitario, tuvo un error en conjunto con Mathías Olivera que privó a Uruguay del triunfo y complicó la clasificación.

El nombre de Fernando Muslera fue recurrente entre los hinchas de Uruguay tras el debut con empate 1-1 ante Arabia Saudita. Algunos consideraron que tuvo responsabilidad en el rebote que derivó en el gol de los árabes, pero fue una jugada complicada y no tuvo mayor responsabilidad en ese tanto.

Pero sí tuvo responsabilidad en el segundo gol de Cabo Verde ayer. Primero fue Olivera el que se confió, hizo un mal pase y dejó la pelota corta. Pero después, llamativamente Muslera tomó la decisión de salir más allá del área, aunque la jugada no lo pedía. Apostó a cortar y confió en su velocidad, pero evidentemente llegó tarde y el caboverdiano Hélio, recién ingresado, terminó definiendo con el arco vacío.

En esa incidencia hubo toma de decisión inadecuada de Muslera: la jugada exigía que el arquero se quedara dentro del área e incluso condiciona la respuesta del otro zaguero, Sebastián Cáceres, que aunque estaba más cerca del balón optó por correr hacia el arco para cubrirlo cuando vio la salida de Muslera. Pero tampoco llegó.

Helio Varela convierte el segundo gol de Cabo Verde frente a Uruguay por el Mundial 2026. Foto: AFP

Fue un cúmulo de errores no forzados. Primero el pase hacia el medio de Matías Olivera y después la salida en falso de Fernando Muslera, los que dejaron en evidencia a la retaguardia celeste.

Con respecto al primer gol de Cabo Verde, de Lenini de tiro libre, ahí no hubo responsabilidad del arquero. Lo único que se le podría cuestionar es con la decisión de poner solo dos hombres en la barrera, considerando que era claro el remate directo por la carrera que tomó el pateador. Pero era un tiro de 30 metros donde el principal error fue de, justamente, Viñas y Araújo, que se abrieron de una forma inaudita y facilitaron el gol inicial de los africanos. Si la barrera hubiera actuado como debería, no era una jugada de riesgo porque la pelota pegaba en la barrera y se iba.

Helio Varela convierte el segundo gol de Cabo Verde frente a Uruguay por el Mundial 2026. Foto: AFP

Pero sí evidentemente el arquero tiene muchísima responsabilidad en el gol de empate y por eso termina recibiendo la puntuación de Ovación de 3 puntos.

Cabe señalar también que Muslera no estuvo tan preciso con los pies, una de sus principales fortalezas, y después no fue muy exigido por los atacantes de Arabia Saudita o Cabo Verde. Los rivales de Uruguay fueron eficaces y lastimaron al equipo con pocas chances que generaron.

La otra cara: el récord mundialista de Muslera con la Celeste

Con el partido de ayer Muslera llegó a 18 presencias en Mundiales y dejó atrás las 17 de Edinson Cavani para convertirse en el jugador de la selección uruguaya con más partidos en la Copa del Mundo. Detrás están Diego Godín y Luis Suárez con 16, y quinto Ladislao Mazurkiewicz con 13.