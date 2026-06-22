La sheriff uruguaya que se viralizó cantando NTVG en el Mundial sorprendió al contar su pasado en la TV

La emoción de una uruguaya cantando "Cielo de un solo color" en la previa del partido entre Uruguay y Arabia Saudita terminó convirtiéndose en uno de los videos más virales del Mundial 2026. Lo que nadie imaginaba era que detrás de esa sheriff radicada en Miami había una historia vinculada a la televisión uruguaya.

Se trata de Silvia Nadal, la alguacil nacida en Treinta y Tres que trabaja para el Miami-Dade Sheriff Office y que en cuestión de horas se volvió una celebridad en redes sociales después de que FIFA compartiera un video suyo cantando el clásico de No Te Va Gustar en el Hard Rock Stadium.

La escena ocurrió minutos antes del debut de la selección uruguaya en la Copa del Mundo. Mientras entonaba la canción, fue reconocida por integrantes de la delegación celeste, recibió un pin de la AUF y siguió cantando sin saber que alguien la estaba filmando. Cuando autorizó la publicación del video, jamás imaginó lo que vendría después.

La repercusión del video la tomó completamente por sorpresa. Tal como contó a El País al día siguiente de la viralización, no esperaba semejante alcance. "Nunca pensé que la repercusión iba a ser a este nivel. Ayer fue una cosa impresionante y esta mañana tenía casi 9 millones de visualizaciones", dijo entonces.

Admitió, además, que nunca imaginó semejante impacto y atribuyó el éxito a la espontaneidad del momento. "Creo que fue por la naturalidad", reflexionó.

Silvia Nadal junto a Cacho de la Cruz en "Cacho Bochinche". Foto: redes sociales

En una reciente entrevista con Canal 5 Nadal aprovechó para despejar una duda que muchos usuarios le planteaban en redes: no es hija de uruguayos emigrados, sino uruguaya de nacimiento. Nació en Treinta y Tres y vivió en Montevideo antes de mudarse a Estados Unidos hace 28 años.

"Soy uruguaya hasta las venas", aseguró. Como prueba, enumeró algunas de las costumbres que mantiene intactas: el asado, el guiso, los bifes a la cacerola y la pasión por los alfajores.

La mujer explicó que la canción de No Te Va Gustar siempre le genera una emoción especial y que por eso la cantaba con tanta naturalidad. "No podía no cantarla", comentó.

"Estoy cantando y este señor muy simpático me pregunta si soy uruguaya. Entonces le muestro mis uñas celestes. Me dice que vaya, me acerco, me pone algo en la mano y cuando miro era el pin. Me emocioné, le di un beso y seguí cantando feliz", agregó.

Pero el momento más inesperado de la entrevista llegó cuando reveló un detalle desconocido de su adolescencia. "Trabajé en Cacho Bochinche. Con Laura Martínez era bochinchera", contó entre risas. Y para demostrar que no era un recuerdo borroso, incluso se puso a cantar la clásica canción del programa: "Somos los bochincheros, sí señor".

La confesión rápidamente llegó hasta el Río de la Plata. Laura Martínez compartió el fragmento en sus redes sociales, mientras que Maxi de la Cruz reveló que se comunicó con ella después de escuchar la historia y ella le contestó enviándole una foto donde aparecía ella junto a su padre, Cacho de la Cruz.

La reacción de la exbochinchera no tardó en llegar. Reposteó el mensaje y escribió: "Gracias @maxidelacruzok te recuerdo con cariño".

La sheriff que emocionó a miles de uruguayos en el Mundial terminó sorprendiendo por partida doble: primero por su amor incondicional a la Celeste y después por un pasado televisivo que muy pocos recordaban.