Karina Vignola cuestionó "linchamiento" a Flor Peña y recordó que la muerte de Gaspar Valverde se anunció antes

La polémica en torno a la actriz y conductora argentina Florencia Peña sumó una voz uruguaya. Karina Vignola salió públicamente a cuestionar el "linchamiento" que, a su entender, está sufriendo Peña en el Río de la Plata tras haber difundido erróneamente la falsa noticia sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi.

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió una reflexión en la que pidió empatía y llamó a revisar las propias conductas antes de condenar a otros por un error.

"¿Y si miramos para dentro de casa antes de salir a linchar a una persona? Las consecuencias pueden ser muy graves. Vamos arriba gente que nadie está libre", escribió Vignola junto a un video en el que desarrolló su postura.

La exconductora vinculó la situación con una experiencia personal reciente. Recordó que meses atrás varios medios uruguayos informaron equivocadamente la muerte de su exesposo, Gaspar Valverde, cuando el comunicador permanecía internado en estado delicado.

"Les recuerdo que hace unos meses atrás pasó con el fallecimiento de Gaspar, que lo anunciaron antes de que sucediera", señaló. Según relató, en aquel momento la familia comenzó a recibir mensajes de condolencias mientras Valverde aún seguía con vida.

En efecto, la noticia del fallecimiento del comunicador, que había sufrido de un derrame cerebral y estaba internado en CTI comenzó a circular en redes sociales y en algunos portales durante la noche del 7 de diciembre pasado aunque el fallecimiento se produciría al otro día, sobre el mediodía.

Pese a lo doloroso de la situación, Vignola aseguró que optaron por no cargar su angustia contra los medios que difundieron la información errónea.

"Lejos de enojarnos, lejos de buscar el sufrimiento en ese lugar cuando el sufrimiento estaba en otro lugar, en la situación horrible que estábamos pasando, salir a linchar a una persona o a un medio de comunicación, la verdad que no", expresó.

La comunicadora y conductora Karina Vignola Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

La comunicadora sostuvo que interpretó aquel episodio como "un error sin maldad" y manifestó que espera que quienes participaron hayan aprendido la importancia de verificar la información antes de publicarla.

En ese sentido, cuestionó la intensidad de las críticas dirigidas hacia Peña. "Lo que están haciendo con Florencia Peña es un horror. Ya salió a pedir disculpas llorando por todos lados. Ya está", afirmó.

Para Vignola, la discusión pública se desvió del verdadero foco del asunto. Consideró que el sufrimiento de la familia Messi no proviene de los dichos de la actriz, sino de la exposición mediática que generó el tema en un momento sensible.

También alertó sobre las consecuencias que pueden tener los ataques masivos en redes sociales. "Esto de hacer los linchamientos populares puede llevar a la destrucción de una persona", señaló, antes de recordar que Peña ya sufrió consecuencias laborales derivadas del episodio, al dejar su programa en el canal de streaming Luzu.

"¿Nunca se equivocaron? ¿Desde qué pedestal habla la gente?", se preguntó, en un mensaje dirigido tanto a usuarios de redes como a comunicadores y medios de prensa.