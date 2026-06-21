Fake news sobre el padre de Messi: ahora apuntan a otra periodista que difundió la versión antes que Flor Peña

La controversia generada por la falsa noticia referida a Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Mientras continúan las repercusiones por el error cometido por Florencia Peña durante una transmisión de Luzu TV, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que la información había sido difundida previamente por otra periodista.

Según distintas publicaciones que circularon en X, la primera en compartir la versión falsa habría sido Evangelina Aranda, comunicadora vinculada a medios identificados con el oficialismo libertario argentino. La publicación de Aranda, que está fechada a las 12:00 del mediodía del jueves, se viralizó rápidamente y terminó llegando a distintos espacios de comunicación, donde fue replicada sin una verificación adecuada. Peña dio la información falsa pasadas las 13:00 horas.

Aranda borró el mensaje original en X y eliminó su cuenta luego del episodio.

Evangelina Aranda es una periodista y comunicadora vinculada a La Derecha Diario y al canal de streaming Neura. Cobró notoriedad por haber sido una de las primeras en viralizar una noticia falsa (fake news) en la red social X sobre la supuesta muerte de Jorge Messi,padre de Messi pic.twitter.com/VkEP5JBSkV — carlos coronel (@ccoronel72) June 20, 2026

La situación volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad de periodistas, comunicadores e influencers a la hora de difundir información, especialmente cuando involucra temas sensibles como la salud o la muerte de personas públicas.

Florencia Peña quedó en el centro de las críticas luego de comunicar la noticia durante una emisión de streaming. Más tarde, cuando se confirmó que Jorge Messi se encontraba en buen estado de salud, la actriz y conductora reconoció públicamente el error y pidió disculpas.

Florencia Peña en "SQP". Foto: captura

El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y derivó en cuestionamientos hacia los mecanismos de chequeo utilizados antes de replicar información que se vuelve viral en internet.

El editorial de Nancy Pazos

La periodista Nancy Pazos abordó el tema en su programa de C5N y cuestionó duramente la reacción del presidente argentino, Javier Milei, quien había apuntado contra Florencia Peña tras la difusión de la noticia falsa.

"Primero te salió mal porque la primera en publicar la falsa noticia de la muerte del papá de Lionel fue una periodista libertaria de tu propio bando", sostuvo Pazos durante su editorial, al tiempo que exhibió capturas de publicaciones atribuidas a Evangelina Aranda.

La conductora consideró que existió una utilización política del episodio y planteó que las críticas se concentraron en Peña mientras se ignoró el origen inicial de la versión que luego se propagó por distintas plataformas.

Más allá de las disputas políticas y mediáticas, el caso volvió a exponer la velocidad con la que circula la desinformación en redes sociales y la importancia de corroborar los datos antes de su difusión. Mientras tanto, Jorge Messi se encuentra en buen estado de salud y la falsa noticia quedó como uno de los errores informativos más comentados de los últimos días en Argentina.