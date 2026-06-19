Nico Occhiato habló en "Nadie dice nada" tras el escándalo con Florencia Peña e hizo una tajante aclaración

Nicolás Occhiato se refirió este viernes al escándalo que atraviesa Luzu TV luego de que Florencia Peña anunciara al aire una falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El conductor y creador del canal habló del tema al comienzo de una nueva emisión de Nadie dice nada, el programa insignia de la plataforma.

Minutos después de las 10.30, y con una audiencia que superaba las 310 mil personas, el conductor se refirió al escándalo. "Obviamente, vamos a arrancar distinto. Voy a decir algo cortito de lo que pasó ayer, y después vamos a hacer un programa normal. Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno, como cabeza de canal y del grupo, tiene que tomar decisiones porque tiene un costo tener un canal", dijo.

"Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, y yo tomo las decisiones", continuó. "Hablamos con las personas que teníamos que hablar y pedimos las disculpas que teníamos que pedir", aseguró.



"Tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake y de cosas erróneas que le sacan bastante seriedad a quienes se jactan de señalar con un dedo, generando más noticias falsas. Esas personas no merecen mi respeto ni el de nadie".

"Yo tengo que tomar decisiones como cabeza de canal", aseguró. "Pero hay algo que tenemos nosotros que, por ahí, todos los medios que se jactaron de querer hacernos mierda ayer, no tienen: una comunidad que banca y va a bancar siempre", dijo antes de hacer una tajante aclaración: "Para los que se pusieron contentos con que era el fin de Luzu, les decimos que no se bajó ninguna marca, vamos a ir a todos los partidos y vamos a seguir acá".

Su mensaje hacía referencia a la información que circuló en las últimas horas, según la cual el canal de streaming había perdido a 12 anunciantes tras la controversia. Todo surgió a raíz del episodio ocurrido el jueves durante una emisión de El show del verano, el programa que Peña conducía en Luzu TV.

En medio de la transmisión, la actriz comunicó una información errónea vinculada a Jorge Messi que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una fuerte repercusión pública.

Minutos después de lo sucedido, se confirmó que la noticia era falsa. Peña pidió disculpas al aire y, con el correr de las horas, amplió su descargo tanto en entrevistas como en sus redes sociales. “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Me pidieron que lo diga, yo estaba en shock al aire”, declaró más tarde en diálogo con LAM.

“Vamos a arrancar distinto”



Las palabras de Nico Occhiato en Nadie Dice Nada tras la fake sobre Jorge Messi que Flor Peña dijo en Luzu



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La conductora explicó que la información le fue transmitida desde la producción mientras estaba en vivo y sostuvo que confió en que había sido chequeada. Sin embargo, asumió su responsabilidad por haberla difundido. En un mensaje publicado en la red social X, pidió perdón a la familia Messi y aseguró sentirse “muy avergonzada” por haberse convertido en el vehículo de una información falsa.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió. También señaló que la noticia le había sido comunicada por integrantes de la producción del programa y que, aun así, se hacía cargo de su parte en el error.

La situación escaló rápidamente y generó una ola de críticas en redes sociales. Horas después, desde Luzu TV informaron que habían decidido desvincular a los responsables involucrados en la cadena de verificación de la información. Además, comunicaron que Peña daría un paso al costado de la programación del canal.

Florencia Peña en "SQP". Foto: captura

En medio del escándalo, la actriz volvió a hablar públicamente, esta vez entre lágrimas, en el programa de Yanina Latorre. Allí reiteró sus disculpas y reveló que se había comunicado por WhatsApp con Celia Cuccittini, madre de Messi, para expresarle personalmente su arrepentimiento.

“Solamente quería que ella supiera de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado. No puedo volver el tiempo atrás. Lamento mucho lo que pasó”, sostuvo. En un primer momento contó que no había recibido respuesta, aunque posteriormente trascendió que Cuccittini le envió un mensaje privado.

Según relató Latorre en sus historias de Instagram, la madre del capitán de la selección argentina aceptó las disculpas de Peña. “Le dijo, entre otras cosas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira”, aseguró la conductora. También contó que Cuccittini expresó su deseo de encontrarse con la actriz para conversar personalmente.